Vyhláška o zdravějším stravování naráží na silný odpor. Co budou děti nakonec jíst?

Markéta Lankašová
Josef Dyntr
,
  10:38
Děti v Hvožďanech na Příbramsku si k obědu pochutnávají na boloňských špagetách se sýrem. Místo masa je ale v omáčce čočka a pokrm na talíři doplňuje směs listových salátů. Žízeň školáci zahánějí vodou s mátou a citronem, nahrazuje slazené čaje a šťávy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Školní jídelna, kterou vede Renata Převrátilová, vaří podle nových stravovacích norem. Do pokrmů pro zhruba stovku dětí kuchařky „propašovávají“ luštěniny, kroupy nebo třeba ovesné vločky či jáhly. Zahušťují jimi omáčky, polévky, hrách přidávají i do bramborové kaše.

„Nikdo, ani děti, ani dospělí, to nepoznají. Ve škole se teď mluví o tom, že bychom měly s kuchařkou více odkrývat receptury. Nicméně kvůli tomu, že vaříme zdravěji, se nevyhazuje více zbytků než dříve. A dětem úplně nové pokrmy servírujeme postupně, maximálně tři za školní rok,“ popisuje pro iDNES.cz Převrátilová.

Důraz na celozrnné potraviny, zeleninu, méně cukrů, soli i masa, ale především na čerstvé suroviny, dává nová stravovací vyhláška. Ta platí od září 2025, jídelny ale ještě mají na úpravy jídelníčků čas, zatím se jí řídí jen dobrovolně. A možná oproti plánovanému „ostrému startu“ od září 2026 dostanou ještě rok k dobru.

Odklad, nebo konec?

Proti novým pravidlům se totiž z části jídelen ozývá hlasitý odpor. Asociace společného stravování sdružující i školní jídelny si nechala zpracovat průzkum. Podle něj se tam, kde vaří dle nových pravidel, snížil počet strávníků o 37 procent a více než 60 procent těchto zařízení hlásí více odpadu. Kritická je ke změnám také Potravinářská komora.

„Potravinářský průmysl, zřizovatelé ani zástupci jídelen nedostali příležitost se k návrhu řádně vyjádřit,“ říká její mluvčí Marek Zemánek.

Hlavní změny v jídelníčku

  • Podle nové stravovací vyhlášky vaří přibližně polovina škol. Mezi nejzásadnější změny patří méně soli, cukru a používání polotovarů v jídelnách. Naopak na talířích je více čerstvé zeleniny, luštěnin a celozrnných výrobků, zatímco podíl brambor se zmenšuje.
  • Na jídelním lístku smí být maximálně jeden pokrm s červeným masem týdně a naopak alespoň dva bezmasé. Na přípravu jídla se nesmí využívat dehydratované výrobky (polévky, bujóny, omáčky či základy pokrmů) či ochucovadla, která obsahují více než 10 procent soli.
  • Slazené nápoje, a to včetně čajů nebo šťáv, už školákům jídelny podávat nesmějí.

I tábor zastánců stravovací novinky je početný, jsou v něm nutriční terapeuti, lékaři, podporuje ji Státní zdravotní ústav, Unie rodičů, ale také Asociace školních jídelen.

Hnutí ANO přišlo s kompromisem: povinný přechod na zdravější stravu bez využívání polotovarů, umělých dochucovadel a koncentrátů, chce školním jídelnám posunout až na září 2027. „Vypadá to tak, že to odložíme,“ řekl premiér Andrej Babiš. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný by však stravovací vyhlášku úplně zrušil.

O tom, co budou děti jíst, nemá podle Šťastného rozhodovat stát, ale rodina. Zda ANO najde shodu se zbývající stranou koalice, SPD, není jasné. Předseda Tomio Okamura na dotazy iDNES.cz nereagoval.

„Samozřejmě, že se budeme muset řídit platnými pravidly a normami. Ale bylo by nešťastné, kdybychom se měli vracet úplně zpět a zahodit vše, co jsme dosud ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem změnili,“ říká Převrátilová. Podobně to vidí třeba Veronika Krejčová, která má na hvožďanské škole dceru a syna. „Děti si jídlo pochvalují, rozhodně nechodí domů hladové, sladké pití už ani nechtějí. Jen občas je nějaký experiment překvapí, třeba plátky masa s ovocem,“ říká.

Vyhrocená debata

Podle informací iDNES.cz přišel s kompromisním návrhem na roční odklad ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který modernizovanou stravovací vyhlášku podporuje a rušit nechce. Podle Převrátilové není roční odklad na škodu. „Debata kolem jídelen je nyní velmi vyhrocená, a to nejen kvůli jídelníčkům, ale také kvůli platům kuchařek a třeba vybavení kuchyní. Bohužel, řada jídelen se na změnu ani nezačala chystat, protože předpokládala, že nová vláda vyhlášku zruší,“ míní Převrátilová, která minulý týden s Babišem, Vojtěchem i odpůrci stravovací vyhlášky jednala.

„Hlavní kritérium je, kolik toho naše děti snědí. Jestli skutečně vyhláška odráží to, že děti nechají prázdný talíř,“ prohlásil po zmíněném jednání Babiš.

I kvůli tomu si teď Marcela Votavová, která vede školní jídelnu v plzeňské Mohylové ulici, začíná dělat podrobnou statistiku. „Vždycky budou děti, které část oběda nesní. Máme zbytky, ale určitě ne více než dříve. Navíc odpad vzniká už při vaření. Ten se ale snažíme redukovat. Například slupky z očištěné zeleniny používáme do vývarů,“ popisuje.

Zdravěji, ale s citem

I jídelna v Mohylové ulici „schovává“ třeba kroupy do masových kuliček a luštěniny přidává do salátů i polévek. „Jde o to být kreativní, ale nové receptury dětem nabízet postupně, aby si na chutě zvykaly. Třeba luštěninové polévky u nás mají opravdu rády, zeleninové kari s cizrnou mělo zastánce i odpůrce. Málokomu zachutná úplná novinka hned napoprvé,“ uvědomuje si Votavová.

Jinou cestou se vydávají v pražské škole Ohradní. Tam si děti nabírají jídlo samy z bufetových stolů. Ale novou stravovací vyhláškou se tam ještě neřídí. „Obávám se, že pokud bychom striktně nabízeli jen určitá jídla, vyvoláme v dětech jen odpor. I proto pořád nabízíme mírně slazené čaje. Vaříme podle zdravého rozumu, ale tak, aby děti měly možnost výběru. Vždy si mohou nabrat zeleninu nebo třeba těstoviny s bylinkovým pestem,“ přibližuje vedoucí zdejší jídelny Marcela Zgrajová.

Bufetový výdej je zavedený třeba ve Finsku. A dlouhodobě jej chválí i premiér Babiš, jenže jak sama Zgrajová poukazuje, není to snadné řešení. „Trvalo nám půl roku jen vymyslet systém vaření. Je to náročnější, třetina personálu mi kvůli tomu odešla. A navíc, ne všechny školy na to jsou uzpůsobené. Výhodou ale je, že jsme minimalizovali množství zbytků,“ dodává.

