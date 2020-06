Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

Podle aktuálního návrhu ministerstva školství by chůvy u dvouletých dětí ve školkách neměly být povinností, jak to od září předpokládá současná vyhláška. Podle úřadu by to stálo moc peněz a není k tomu důvod, když školky nebudou mít povinnost přijímat dvouleté děti.

Školky by si je v případě potřeby mohly zajišťovat jako dosud dobrovolně. Změnou vyhlášky by podle ministerstva mohl stát ušetřit asi 1,3 miliardy korun ročně.

Chůvy ve školkách se v současnosti platí z evropských peněz. Prostřednictvím takzvaných šablon je podle ministerstva k 15. červnu čerpalo za tímto účelem 931 mateřských škol.

Nyní mohou školky podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové žádat o podporu na chůvu v třetí vlně dotací. „Na celou výzvu je alokována částka celkem tři miliardy Kč,“ sdělila Lednová. V předchozích dvou vlnách takzvaných šablon bylo kolem 9,5 miliardy korun.

Pomocí šablon mohou školy získat peníze nejen na chůvy, ale také na školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy či kariérové poradce. Chůvy musí být kvalifikované pro péči o děti nebo mít alespoň středoškolské vzdělání v pedagogice, zdravotnictví či sociální péči. Školka může o peníze zažádat, pokud do ní budou chodit alespoň dvě dvouleté děti.

Ustanovení o povinném zajištění chův ve vyhlášce vzniklo v souvislosti s novelou školského zákona, podle které měly školky od září 2020 garantovat místo nejen pro děti starší tří let, ale i pro dvouleté.

Vzhledem ke zrušení tohoto bodu ale ministerstvo předpokládá, že školky budou jako dosud přijímat dvouleté jen v případě volné kapacity a vhodných podmínek. Podle úřadu tak pominul důvod pro povinné zajištění chův či jiného nepedagogického dohledu.

Zhorší to vzdělávání, míní komora

Podle spolku Pedagogická komora bude mít navrhovaná novela negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřinkách. Uvedl, že ve školkách jsou v jedné třídě mnohdy děti od dvou do šesti let a díky chůvám by se učitelky mohly více soustředit na vzdělávání předškoláků.

Spolek také upozornil na rozdíly mezi školkami a dětskými skupinami. Zatímco ve školkách je nyní v průměru 23 dětí na jednu učitelku, v dětských skupinách jsou tři dospělí na 13 a více dětí, řekla ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí Gabriela Lacková.

Podle Českého statistického úřadu chodí do školek zhruba 45 tisíc, tedy asi 40 procent všech dvouletých. V Česku je 5 304 školek. Dvouleté děti jsou i v takzvaných dětských skupinách, kterých je v ČR kolem tisícovky a mají kapacitu pro 14 tisíc dětí od jednoho roku. Financují se z evropských dotací, jejichž čerpání v roce 2022 skončí. Ministerstvo sociálních věcí by je chtělo přeměnit v jesle a financovat je ze státního rozpočtu.