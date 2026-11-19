Výsledky představilo ministerstvo zdravotnictví, Světová zdravotnická organizace (WHO) a Univerzita Palackého v Olomouci, která data sbírala.
U vapování jde o vůbec nejprudší nárůst: pravidelně, tedy nejméně jednou týdně, dnes vapuje 10,3 procenta školáků, v roce 2022 to bylo 4,9 procenta. Mezi patnáctiletými vapuje pravidelně už téměř každý pátý, a 12,8 procenta z nich dokonce dělá totéž každý den – víc, než kolik patnáctiletých si denně zapálí klasickou cigaretu (3,6 procenta).
„Alternativy často obsahují víc nikotinu než klasická cigareta.“