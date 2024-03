U školáků narůstá obliba energetických nápojů a e-cigaret, ukazuje studie

Podle studie HBSC, což je zkratka anglického Health Behaviour in School-Aged Children – opakované pití energetických nápojů od roku 2018 do roku 2022 vzrostlo z 16 % na 22 % u chlapců a ze 7 % na 15 % u dívek. Obliba energetických nápojů je ale typická i pro další země zapojené do výzkumu. Mladí Češi patří v tomto ohledu mezi lehce nadprůměrné konzumenty.

„Rostoucí míra pití energetických nápojů, které pravidelně konzumují už děti na základních školách, je velmi znepokojující. I v Poslanecké sněmovně se nyní diskutují možnosti, jak dostupnost energetických nápojů regulovat, a to zejména ve vztahu k dětem a dospívajícím. V některých evropských zemích je již obdobná regulace zavedena,“ komentuje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová nová data ze studie HBSC.

Takové regulace zavedlo například Polsko, o nějž se chtějí čeští zákonodárci opřít. Platí tam už tři roky dokonce „sugar tax“, neboli daň z cukru ve slazených nápojích. Činí v přepočtu 6,50 korun za litr nápoje. Dalších zhruba 50 haléřů je poplatek státu za každý litr prodaného nápoje s kofeinem nebo taurinem. Poplatek za cukr a kofein a penále za jeho včasné nezaplacení jsou příjmem Státního zdravotního fondu, z něhož se platí zdravotní služby.

Měl by se regulovat prodej energetických nápojů dětem? Ano 89 %(176 hlasů) Ne 11 %(22 hlasů)

Snižující se obliba kouření cigaret je doplněna i sníženým zájmem o marihuanu či alkohol. „Zatímco v 90. letech absolvovali svůj první experiment s alkoholem téměř všichni osmnáctiletí, dnes se mu více než čtvrtina deváťáků zcela vyhne. Pozitivní trend ale nemůže zastínit skutečnost, že jsou to stále vysoká čísla. Přestože by alkohol měl byt do 18 let nedostupný, 73 % děti ve věku 15 let má za sebou alespoň jednu zkušenost. A opakovaně se alkoholu napila více než polovina deváťáků,“ upozorňuje Michal Kalman, vedoucí výzkumného týmu studie HBSC.

Nové návykové látky

Nově se studie zaměřila i na elektronické cigarety, tedy vaping, což je inhalace páry a látek v nich obsažených. Tuto alternativu klasických cigaret vyzkoušelo 19 % dětí ve věku 11-15 let, což je více než v případě klasických cigaret (16 %). Pravidelně, tedy alespoň jednou týdně, vapuje každý desátý deváťák. Denně pak každý dvacátý. I v těchto případech je to víc než u klasických cigaret.

Studie si nově všímá i dalších látek, se kterými se dnes mladí lidé setkávají. Nikotinové sáčky, zahřívaný a žvýkací tabák či kratom aktuálně nepatři mezi populární substance, respektive jejich zastoupení je výrazně nižší, než je tomu u jiných látek. Produkty na bázi zahřívaného tabáku týdně užívá 1,6 % chlapců a 3,8 % dívek. Podobně jako u e-cigaret jsou oblíbenější u dívek. V případě konzumace ostatních substancí dominují chlapci.