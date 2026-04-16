Škola zrušila zkrácení školního roku. Ministrovi poslala jeho vlastní argumenty

Pavla Žáková
  14:26
Školní rok 2025/26 skončí rozhodnutím ministerstva školství již v pátek 26. června. Některé školy si ho ale protáhnou až do úterý 30. června. Výjimku jim ministerstvo schválilo. Ředitel jedné ze základních škol v Praze 14 poukázal na to, že pro jejich školu neplatí žádný z argumentů, kterými ministerstvo obhajovalo zkrácení výuky.

Školní družina (ilustrační snímek) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Zkrácení školního roku oznámilo ministerstvo školství (MŠMT) vedené Robertem Plagou před aprílem a zdůvodnilo ho mimo jiné tím, že poslední dny už se ve školách stejně neučí nebo je efektivita výuky nízká. Výjimky připustilo udělit v případech, kdy by pro školu bylo komplikované své plány na poslední dny školního roku změnit – třeba v případě plánovaných exkurzí či výletů.

Základní škola Be Open v pražských Hostavicích ale bude rozdávat vysvědčení, jak původně plánovala – v úterý 30. června.

Její ředitel Marek Adler,který je zakladatelem Asociace pedagogických pracovníků ČR, nemohl přijmout argumenty ministerstva o nízké efektivitě výuky a organizační a provozní racionalitě. Pro svou školu požádal o prodloužení školního roku do konce června.

„Obdrželi jsme kladnou odpověď, takže si můžeme užít školu v přírodě i výjezd 2. stupně v předposledním červnovém týdnu a cyklo a pěší výlet i slavnostní předání vysvědčení v týdnu posledním,“ uvedl v postu na Facebooku.

V dopise pro ministerstvo uvedl, že žádný z Plagových argumentů pro zkrácení školního roku pro jeho školu neplatí. Tedy že efektivní by nebylo ani pro organizaci školy, ani pro plány rodičů, ani pro efektivitu vyučování. „Je to tak, vzali jsme jejich argumenty,“ řekl redakci iDNES.cz ředitel Adler.

Hlavním důvodem žádosti o výjimku byly podle něj akce naplánované na předposlední týden. „Vysvědčení bychom museli předávat někde na výjezdu nebo u autobusu. Chtěli jsme mít důstojné zakončení školního roku,“ vysvětlil.

Komplikace pro rodiče

Prodloužené prázdniny, a zejména to, že se o nich školy dozvěděly jen s tříměsíčním předstihem, jsou komplikací pro mnoho rodin. Upozornila na to například předsedkyně Unie rodičů Angelika Gergelová, podle níž rodiče počítají se zajištěním hlídání až od 1. července.

„Je u toho důležitý i finanční aspekt, protože na dva dny hlídání pro rodiče, kteří nemají možnost vzít si dovolenou ani požádat o pomoc nikoho z širší rodiny, připadají v úvahu třeba příměstské tábory. Ale ty něco stojí. Každý den volna pro rodiny se musí počítat,“ sdělila.

Škola ve Vinoři zajistí družinu

Uvědomuje si to například ředitelka ZŠ Praha-Vinoř Slávka Lupačová, která se rozhodla vyjít rodičům vstříc a zajistit fungování družiny i během dvou nových prázdninových dnů. „Nabídneme na pondělí a úterý hlídání dětí, zejména těch nejmladších, ale vlastně všech, kdo o to budou mít zájem,“ řekla iDNES.cz. Škola za to nebude vybírat žádné poplatky navíc.

Největší zájem čeká ředitelka od rodičů prvostupňových dětí, ale družina bude otevřená třeba i pro deváťáky, pokud by o ni měli zájem. „Z naší zkušenosti o to budou stát hlavně rodiče dětí do 4., 5. třídy,“ dodala Lupačová.

Ministerstvo školství dostalo (k 16. dubnu 2026) 14 žádostí o odlišnou organizaci školního roku a všem vyhovělo. „Jedná se o 5 středních škol, 2 konzervatoře, 5 základních škol a 2 subjekty vykonávající činnost základní školy i střední školy. Celkem tedy 7 středních škol a 7 základních škol požaduje prodloužení z důvodu plánovaných akcí, 2 konzervatoře prodloužení z důvodu plánovaných (klasifikovaných) vystoupení žáků,“ vypočítává mluvčí resortu Ondřej Macura.

Školám, které by chtěly o odlišnou organizaci školního roku ještě požádat, doporučuje, aby to udělaly do konce května. Kromě prodloužení školního roku žádá zhruba 30 škol o jeho zkrácení, hlavně kvůli rekonstrukci nebo stěhování.

Škola zrušila zkrácení školního roku. Ministrovi poslala jeho vlastní argumenty

Své první roční vysvědčení obdrželi i prvňáčci na ZŠ Sekaniny v Ostravě-Porubě.

Školní rok 2025/26 skončí rozhodnutím ministerstva školství již v pátek 26. června. Některé školy si ho ale protáhnou až do úterý 30. června. Výjimku jim ministerstvo schválilo. Ředitel jedné ze...

16. dubna 2026  14:26

