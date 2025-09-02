Nově pojaté učivo
Už od pondělí mohou školy začít učit nově podle modernizovaných takzvaných rámcových vzdělávacích programů. Ty nahradily osnovy, které školám diktovaly, kdy a co přesně děti učit. Nové programy jsou volnější, školy si je přizpůsobují. Klade se důraz na rozvoj kritického myšlení, spolupráci a schopnost žáků učit se.
A programy propojují učivo i s reálným životem. „Předchozí pojetí například chemie bylo orientované spíše na faktografickou znalost. Nově by se od žáků mělo očekávat, že třeba popíšou, jak se látky mění v lidském těle. Nikoli že vyjmenují různé typy chemikálií,“ dává za příklad náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).
Učiva má být celkově méně, aby děti témata lépe poznávaly a dokázaly si je mezi sebou propojit. Důraz se klade i na digitální znalosti. Povinně se takto začne učit až od roku 2027, a to v prvních a šestých třídách, ale zájemci z řad škol mohou začít už nyní.