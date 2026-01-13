Zápisy prvňáčků se blíží. Odklad už nedostane, kdo si řekne

Markéta Lankašová
  8:49
Rodiče, kteří mají doma předškoláka, dítěti nezajistí odklad školní docházky tak jednoduše jako v předchozích letech. Kvůli novele, která zpřísňuje pravidla odkladů, musí být ostražití zejména rodiče těch dětí, které se narodily mezi 1. zářím 2019 a 31. březnem 2020.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Právě tyto děti mohou odklad dostat pouze tehdy, pokud jejich zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje účast ve vyučování. Může jít třeba o závažný zdravotní stav po operaci, onkologickou léčbu či středně těžké mentální postižení. K žádosti o odklad, kterou posuzuje ředitel základní školy, musí rodiče navíc dodat dvě doporučení.

„Zaprvé doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zadruhé doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa. Posouzení nemůže vydat praktický lékař pro děti a dorost ani pediatr,“ upřesňuje v oficiálních pokynech resort školství.

Zápis do základních škol 2025: kam poslat přihlášku a co by měli prvňáčci umět

Naopak všechny mladší děti, tedy ty narozené 1. dubna 2020 a dále, ještě stále mohou žádat o odklad z důvodu nepřiměřené tělesné či duševní vyspělosti. O takových dětech se lidově říká, že potřebují dozrát. I v jejich případě musí být žádost doplněná doporučením z poradny a od lékaře, ale postačí pediatr. Nemusí se jednat o specialistu. Přísněji se na ně bude pohlížet až za rok.

Novelou se má zajistit, aby do prvních tříd nenastupovaly sedmileté a starší děti. Dosud odklad dostávalo asi každé čtvrté až páté dítě, což je nejvíce v Evropě. Děti zůstávaly ve školce, pro mladší pak někde nebylo místo.

„Tradiční věta, kterou psali pediatři, že dítě není připravené na školu, končí. To škola má být připravená na dítě a české školy jsou skutečně na každé dítě připraveny,“ vysvětloval už dříve Pavel Klíma, exposlanec TOP 09, pod jehož vedením novela vznikla.

Pětina dětí jde do školy až v sedmi letech. Chybí jim příprava, říká inspektor

Přísné odklady zmírňují další opatření. V prvních třídách s minimálně 15 dětmi budou od září učitelům „k ruce“ asistenti, prvňáci nebudou moci přejít ze základní zpět do mateřské školy ani opakovat ročník. A od školního roku 2027/2028 už prvňáci nebudou dostávat známky.

Zápisy do prvních tříd navíc novela předsunula z jarních měsíců na zimní. Začínají už tento čtvrtek. Potrvají do 15. února. Každá škola si termín vypisuje po domluvě se zřizovatelem podle sebe.

Kontrola skutečných adres

Ministerstvo školství očekává, že letos k zápisům přijde téměř 141 tisíc dětí, odklad by dle odhadů resortu mohla získat asi sedmina z nich.

„Očekáváme, že v příštím školním roce dostane odklad zhruba 20 tisíc dětí z celkového odhadovaného zájmu přibližně 27,5 tisíce. Současné vedení resortu chce dopady zmíněné novely, která byla přijata v minulém volebním období, vyhodnotit,“ uvedl mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.

Sedmiletých a starších dětí, které přijdou letos k zápisu, a tedy loni dostaly odklad, je podle odhadů resortu asi 22,5 tisíce.

Až třetina rodičů žádá o odklad, diví se ředitelé škol při zápisech

Novinka má i své kritiky. Psycholog a psychometrik Hynek Cígler dlouhodobě upozorňuje, že novela opomíjí psychologické důvody odkladů. „Školní nezralost neznamená jen psychické problémy – některým dětem třeba později dozrává nervová soustava, nejsou schopny rozlišovat písmenka či hlásky, a učit se tak číst a psát. Jiné děti mohou být nezralé emočně, další nemusí být schopné vydržet dávat pozor celou vyučovací hodinu,“ vyjmenoval už dříve Cígler.

Podle České školní inspekce může být jednou z příčin odkladu i pozdní nástup dítěte do mateřské školy, což se děje zpravidla v sociálně znevýhodněných regionech. „Včasný nástup do mateřské školy může hrát důležitou roli v připravenosti dětí na další vzdělávání,“ míní ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Rodiče si pro zápis mohou vybrat kteroukoli školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem jen škola spádová, typicky ta nejbližší. Pokud kapacita nestačí, rozhoduje los. Školy kontrolují adresu trvalého bydliště dítěte i rodiče. Někdy vyžadují i další potvrzení o skutečném pobytu, aby předešly účelnému přehlašování adres jen pro potřeby zápisu.

