Třeba ve středočeském Mukařově o prázdninách zjistili, že školní budova má špatnou statiku a mohla by se i zhroutit. Náhradní kontejnerové učebny ale nedostaly včas kolaudační razítko. Ředitel David Barták tak třídy narychlo přesouval do volných místností po obci.
Netradiční zázemí mají i děti z Dešenic na Klatovsku, a to na původně gotické tvrzi. A třeba středoškoláci z Berouna museli kvůli problémům s rekonstrukcí přejít skoro na dva týdny na online výuku.
