Na počítačové obrazovce svítí webová stránka, na níž se žáci z osmých tříd dozvídají informace o přírodním doplňku stravy a proklikem by si jej mohli i zakoupit. Stránka tvrdí, že přípravek „je nejúčinnější produkt, který vám pomůže volně dýchat“. Prý to zjistil tým zkušených výzkumníků prodejce. Tvrzení doprovází i zkušenost anonymního zákazníka, kterému přípravek ze směsi bylin pomohl, když antibiotika nezabrala.
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Že informace na stránce nemusí být spolehlivé a nejsou důvěryhodné, zvládlo při testu odhalit jen 17 procent českých žáků osmých tříd základních škol a jejich vrstevníků z víceletých gymnázií. Naprostá většina neúspěšných řešitelů přitom byla přesvědčená, že posoudit informace z internetu zvládá velmi nebo středně dobře.
O čem to vlastně je?
Co text říká, s jakým záměrem jej zřejmě autor psal a jestli nejde o úplný výmysl bez důkazu, odhalují čeští žáci čím dál obtížněji. Nejsou sami, jejich vrstevníci v Evropě a zemích OECD se na žebříčcích propadají také. Ukazují to data mezinárodních šetření na základních školách. To nejčerstvější, PISA 2025, potvrdilo, že takzvaná čtenářská gramotnost je na ústupu. Základní úrovně nedosahuje více než čtvrtina patnáctiletých. Jde o nejhorší výsledky od začátku testování v roce 2000.
Dětí, které zvládnou porozumět delšímu článku a posoudit důvěryhodnost textu, ubývá. Mají problém soustředit se a číst pečlivě, zapamatovat si informace a propojit je dohromady. U dětí také klesá zvídavost a vytrvalost.
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Podle Zuzany Janotové z České školní inspekce je to problém. „V době, kdy máme kolem sebe stále více informací a ty se neustále proměňují a jsou různě důvěryhodné, mohou u žáků nastat potíže v jejich budoucím vzdělávání i společenském zařazení,“ říká.
O něco starší výzkum, ICILS z roku 2023, kterého se účastnili současní studenti druhých ročníků středních škol, to ukázal také. Jen se soustředil na práci přímo v digitálním prostředí a jeho součástí byla třeba zmíněná úloha s webovou stránkou na prodej doplňků stravy. Pod základní úrovní zůstalo 28 procent žáků.
„Jde o žáky, kteří disponují pouze elementárními dovednostmi v počítačových a informačních dovednostech. Dokážou je aplikovat pouze s výpomocí a nikoli samostatně. A zpravidla nebývají schopní posoudit důvěryhodnost, relevanci a užitečnost digitálních informací,“ přibližuje Barbora Halbová z České školní inspekce. A zdůrazňuje, že zmiňovaného šetření se žáci účastnili ještě před masivním rozšířením nástrojů umělé inteligence. S nimi riziko nekritického přejímání nejrůznějších tvrzení ještě více vzrůstá.
Propojovat informace
Podle Janotové za neuspokojivými výsledky může stát i to, že výuka ve školách nedrží krok s reálným životem. A tam, kde se to učitelé snaží řešit, to žádá vyšší nasazení a aktivnější, větší přípravu.
„Ve školách převládá čtení jednoho textu, čtení čítanek, učebnic, pracuje se hlavně s dovedností vyhledávání informací či jednoduchých vyvozování. Ale v porovnání s ostatními zeměmi je u nás stále malý důraz na soustředěné pečlivé čtení, na propojování informací z více zdrojů, z více textů, kritické posuzování či zpochybňování názorů autorů nebo k určování záměru autora,“ vysvětluje Janotová.
„S autentickými materiály pracují učitelé méně často, ale na úryvku v čítance nemůžeme vyučovat kritické posuzování textu,“ dodává.
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Čeští žáci ve světovém srovnání vynikají, v matematice či čtení si ale pohoršili
Učitelka ze školy v jihomoravských Dubňanech Daniela Harantová Rumianová je přesvědčená, že ke zlepšení může pomoci týmová práce všech učitelů na škole. Podle ní totiž čtenářství není jen záležitostí češtinářů.
„Neznamená to, že mají učitelé fyziky nebo přírodovědy učit češtinu, ale že budou děti učit pracovat s texty a informacemi, které jsou pro jejich předmět typické. Například porovnat dva zdroje, vyhledat důkazy pro určité tvrzení, porozumět grafu, vysvětlit výsledky pokusu nebo napsat vlastní závěr,“ míní Harantová Rumianová, která letos získala ocenění v učitelské soutěži Global Teacher Prize.
Knihy, které zaujmou
Pomoci ale podle Julie Dominiky Zemanové z projektu Mravenčí chůva, která se věnuje dětskému čtenářství, může i to, že budou mít žáci knihy na dosah, ideálně každý den před očima. Sloužit k tomu mohou školní knihovničky, ideálně vybavené takovými výtisky, které žáky osloví, a nejde jen o vyřazená stará díla z veřejných knihoven.
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Dětem je podle Zemanové potřeba zajistit také dostatek času na čtení přímo ve škole, protože po vyučování se kvůli dalším kroužkům nebo třeba složité situaci doma už nemusí ke knihám dostat. „Čtenářské dílny, sdílení tipů mezi vrstevníky, čtenářské lekce nebo jen neformální povídání s dospělým ve škole či v knihovně – to všechno jsou oblasti, které mají vliv nejen na čtenářskou gramotnost, ale i na slovní zásobu, školní výsledky duševní pohodu dětí,“ vyjmenovává.