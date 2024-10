Rodiče omlouvají děti z výuky LGBT+, radí jim odpůrci „homosexualistů“

„V případě, že bude výuková hodina obsahovat genderovou ideologii, genderismus, LGBT+ témata či popírání biologických faktů, Vás žádám, aby žák, jehož jsem zákonným zástupcem, byl z této hodiny omluven a byla mu dána možnost účastnit se výuky v hodině souběžné v jiné třídě, ve které pedagog žáky s uvedenými tématy nekonfrontuje,“ píše se v hlavní části dokumentu, který lze stáhnout online.

Ten na sebe upoutal pozornost v minulých týdnech, když se na sociálních sítích objevila odpověď od vedení olomoucké základní školy. Ředitelka Vladimíra Švecová v ní rodičům studentky oznamuje, že jejich žádost přijala a rozhodnutí akceptuje.

Žádosti zaznamenala už i Česká školní inspekce. Nevidí ale důvod, proč by jim měly školy vyhovět. „Škola poskytuje vzdělávání komplexně všem žákům v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání,“ sdělil iDNES.cz náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Odkázal se přitom na školský zákon, zejména na část, která pojednává o zásadě vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Redakce iDNES.cz se ředitelku Vladimíru Švecovou následně snažila kontaktovat s dotazy týkajícími se legitimity jejího rozhodnutí, ale do vydání článku neodpověděla.

Dezinformace a proruské vazby

Dokument, který mají rodiče do škol posílat, vytváří a šíří spolek Tradiční rodina. Jeho předsedkyní je odpůrkyně Istanbulské úmluvy a členka SPD Ivana Schneiderová, která na sociálních sítích sdílela nejrůznější konspirace. Například, že 5G vysílače způsobují údajně škodlivý elektrosmog.

Místopředsedou je „odborník na migraci“ z dezinformačních webů Zdeněk Chytra, který mimo jiné šířil hoax, že Istanbulská úmluva zaručí ochranu pedofilům. Místopředsedkyně Jitka Kolářová pak na sebe převzala agendu týkající se oněch žádostí a ve videích rodičům radí, jak na to. Podpůrná videa kromě ní vytváří také komunální politik Ladislav Kytka z PRO Jindřicha Rajchla.

Jak upozornil Deník N, spolek stojí za iniciativou Zachraňme děti, kterou podporují proruské organizace. Například srbská nacionalistická organizace Důstojní Srbska, kterou vedou proruští dezinformátoři. Dále projekt Familien-Schutz od organizace Zivilen Allianz, která vyjadřuje podporu německé AfD, polský ultrakonzervativní spolek Ordo Iuris nebo iniciativa Ženy a život, která aktuálně na Facebooku radí, jak vymáhat odškodnění po vakcinaci proti koronaviru.

„Nejsme homofobní, nevadí nám LGBT+ menšina. Důrazně se ale vymezujeme proti snahám LGBT+ a feministických lobbistů prosazujících přizpůsobení většinové společnosti životnímu stylu a nadřazení práv genderistů a homosexualistů nad práva většinové společnosti a zejména nad práva dětí, a to i těch mezinárodně uznaných,“ argumentuje na stránkách Tradiční rodina.

Redakce iDNES.cz spolek kontaktovala s otázkami, zda se vymezuje proti zmínkám o LGBT+ a genderu i v běžné výuce, jako jsou hodiny českého jazyka, dějepisu nebo občanské výchovy. Popřípadě, jestli žádosti o vyjmutí studentů z nich nepovažuje za cenzuru.

Předsedkyně Ivana Schneiderová ale odpověděla, že spolek „po vzoru slovenského premiéra Roberta Fica odmítá jakoukoliv komunikaci s mainstreamovými médii, protože je považuje za jednostranná a politicky a ideologicky ovlivněná“.

LGBT+ témata mají být reflektována, říká Bek

Genderová a LGBT+ témata by v budoucnu mohla být začleněna i do hodin dějepisu. Navrhují to nové rámcové vzdělávací programy, které ministerstvo školství spolu s Národním pedagogickým institutem v reakci na veřejnou konzultaci nyní dopracovává. Autoři osnov odmítají, že by studentům měly být informace prezentovány jakkoli ideologicky.

Ministr školství Mikuláš Bek zároveň v dubnu uvedl, že témata jako LGBT+ do moderní výuky na českých školách patří. „Tahle témata mají být reflektována,“ řekl Bek v televizi Nova a vyzdvihl historický vývoj i to, jak bylo na sexuální menšiny v historii nahlíženo.

Podle českého výzkumu OUT z roku 2022 se 80 % z celkem 904 zúčastněných vyučujících domnívá, že se jejich kolegové a kolegyně vyhýbají všemu, co souvisí s LGBT+ tématikou. Ta jde ruku v ruce se sexualitou, kterou však většina vyučujících považuje za nedůležité téma, které do škol nepatří.

Nejčastějším důvodem absence těchto témat ve výuce byla vzdálenost od vyučovaného předmětu. Důvodem také může být, že ve školství nepanuje shoda na tom, jak témata sexuality a genderu do výuky zahrnout, nebo pocit nekompetentnosti ze stran vyučujících. Někteří také uváděli, že se obávají reakcí části rodičů a studujících.

Se zařazením témat genderové identity a sexuální orientace do výuky pomáhá projekt Učím o LGBT, za kterým stojí Prague Pride, Pedagogická fakulta UK, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. „Pokud studující řeší nejistoty a konflikty ohledně své genderové identity a sexuality, nemohou se naplno věnovat učení,“ uvádí spolek s tím, že by škola měla být bezpečným místem, kde studenti budou mít možnost si věci ujasnit, získat nové informace a setkat se s přijetím.