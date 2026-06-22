„Nová možnost je určena zejména studentům, kteří již před zahájením studia nebo během něj získali významné profesní zkušenosti, realizovali odborné projekty, podnikali nebo se dlouhodobě vzdělávali mimo vysokou školu,“ říká prorektor pro strategii a rozvoj Bohumil Kartous.
Podle VŠEM není cílem jednodušší cesta k získání diplomu, ale efektivnější přístup ke vzdělávání. Díky tomu, že se studentovi započítá i praxe, bude se moct soustředit během výuky na další oblasti svého vzdělávání, jež ho budou více rozvíjet.
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Nové pojetí diplomek. Vysoká škola reaguje i na nástup umělé inteligence
„Po staletí bylo vysokoškolské vzdělávání založeno především na absolvování výuky. My obracíme pozornost k tomu, co je skutečně podstatné – k získaným znalostem a dosaženým kompetencím,“ říká k plánované novince rektor VŠEM Daniel Šťastný. Student, který se rozhodne nabídky využít, tak nemusí některé z běžně povinných předmětů absolvovat a místo toho odprezentuje výstupy ze své praxe odborné komisi.
Zástupci VŠEM taktéž upozorňují, že mnoho lidí má problém vysokoškolské studium dokončit. Právě to by však mohlo alespoň částečně řešit zhodnocení studia.
„Česká republika dlouhodobě patří mezi země s nejvyšším podílem studentů, kteří vysokoškolské studium nedokončí. Studium, které respektuje dosavadní zkušenosti studentů, umožňuje jim skloubit vzdělávání s profesním i osobním životem a současně se zaměřit na oblasti, ve kterých se chtějí skutečně rozvíjet, představuje jednu z cest, jak tuto situaci změnit,“ míní Kartous.
Důraz na praxi ve vzdělávání je pro VŠEM klíčový, což dokazuje i fakt, že právě tato vysoká škola byla v Česku první, jež umožnila zakončit bakalářské studium nikoli odbornou tradiční prací, nýbrž bakalářským projektem. Tímto přístupem se postupně začínají inspirovat i další univerzity, včetně Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).