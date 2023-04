Nevyhazujte nám učitele, bouří se žáci. Neučí podle směrnic, oponuje škola

Před největší základní školu Dukelská ve Strakonicích vychází mladý jedenatřicetiletý angličtinář Matěj Štěrbík s krabicí od banánů plnou věcí, které si nese ze svého kabinetu. Po třech letech jako kantor na této škole končí.

Před budovou na něj čekají žáci s transparenty či pokreslenými tričky, skandují jeho jméno, tleskají a demonstrují, aby jej vedení školy nevyhazovalo. Je mezi žáky oblíbený a ti se nechtějí smířit s tím, že už je nebude dál učit. Na škole se totiž rozhořel spor mezi vedením školy, jím a ještě jednou mladou angličtinářkou, která dala výpověď před týdnem.

Jejich pedagogický přístup je totiž liberálnější, k dětem měli bližší a přátelštější vztah, než jak si vedení školy a starší zkušení kantoři představují.

Matěj Štěrbík byl na základní škole ve Strakonicích třídní učitel 6. D. Před dvěma měsíci začalo ale vedení školy kritizovat jeho práci a ve dvou hodinách mu udělalo hospitaci.

„Udělali kontrolu sešitů dětí, ve kterých mají cvičení s tím, že jsem jim sešity podepsal, ale nedůsledně opravoval, že v nich byly hrubice. Dozvěděl jsem se, že má výuka neodpovídá metodickým plánům, že například slovníčky dětí nejsou vedeny sloupcovou formou, což měla být podmínka pro všechny skupiny angličtiny,“ popisuje.

Dodává, že víc klade důraz na mluvení, na konverzaci v hodinách.

„Bavíme se i o tématech, na které si někteří učitelé netroufnou. Učím formou myšlenkových map, kreslíme si pavouky a ne sloupečky anglické slovíčko a jeho český překlad vedle, což děti nenávidí. Jsem sám sebou, děti mě berou a snad jsem si je získal,“ říká Štěrbík, jehož bratr před lety ve Strakonicích okřikl dva hajlující neonacisty, kteří jej následně pobodali a on na dlouhou dobu ochrnul. Neonacisty soud odsoudil za pokus vraždy, Štěrbík následně dostal cenu Nadace Charty 77 za statečnost.

Ředitel: Důvodů je víc, každá mince má dvě strany

Matěj Štěrbík, který učí šest let, z toho tři roky na škole Dukelská, dostal po hospitacích od ředitele důtku, vytýkací dopis a s vedením školy si vyměnili názory na to, jak se mají děti vyučovat.

„Jsem hrozně smutný, že tady nějaká taková akce vůbec vznikla a že jsou do toho zatahovány děti. Za dobu, co jsem tu ředitel, je to první propuštění kantora a naopak jsem šest mladých zaměstnanců za tu dobu přijal. Nechci z etického důvodu a ani nemůžu popisovat důvody, proč jsem se takto rozhodl. Důvodů je ale pochopitelně daleko více, každá mince má dvě strany a mrzí mě, že tím je akorát poškozováno jméno školy,“ řekl MF DNES ředitel školy Rudolf Prušák, za nímž stojí část učitelského sboru.

Ve Strakonicích protestovaly děti proti propuštění obííbeného učitele

Ve škole učí i tělocvikář Daniel Pavlovič, další z mladých kantorů, kterému ale končí smlouva a už mu nebude prodloužena. Ten se naopak Štěrbíka zastává a tvrdí, že kdyby ředitel udělal kontroly sešitů dětí i z jiných předmětů učených jinými kantory, bude výsledek podobný.

„Je to střet vyučovacích metod, které se prostě neshodují. Na pondělí byla svolána mimořádná pedagogická rada, kde se toto mělo řešit, děti se o tom dozvěděly a připravily si transparenty. Nikdo je neorganizoval, aby šly protestovat, naopak já sám jsem jim říkal, že se jim to může vymstít, ale jsem rád, že vyjádřily svůj názor,“ řekl Pavlovič.

Situaci chce řešit i starosta

MF DNES hovořila s deseti rodiči dětí, které Štěrbík učil angličtinu. Všichni v podstatě popisují, že u dětí byl oblíbený. „Uměl si je získat, měl k nim jiný přístup, více kamarádský,“ řekla například maminka jednoho z deváťáků. jejíž identitu MF DNES zná, ale nezveřejňuje.

Podobně mluví i žáci, se kterými MF DNES hovořila. „Byly to zábavnější hodiny, dokázal nás zaujmout. Rozhodli jsme se ho podpořit, když jsme se dozvěděli, že mu hrozí vyhazov. Nikdo nás nenutil, abychom šli křičet pod okna a vyráběli transparenty. Prostě jsme se mezi sebou domluvili přes sociální sítě a vše připravili už přes víkend,“ popisuje jeden z žáků. Ani jeho identitu MF DNES nezveřejňuje.

Situaci ve škole teď chce řešit i starosta Strakonic, které jsou zřizovatelem, Břetislav Hrdlička. Ten si na konec týdne pozval jak propuštěného kantora, tak ředitele školy na schůzku. „Řediteli jsem jasně řekl, že personální záležitosti jsou v jeho kompetenci a ať si počíná podle zákona. Chci slyšet obě strany, jejich argumenty a důkazy, než si udělám na věc jasný názor, nicméně nerad bych byl, aby kdokoliv zatahoval do řešení sporu žáky školy,“ komentoval Hrdlička.

Jeden z kantorů školy, který mluvil s MF DNES pod podmínkou anonymity zase popsal, že jde o generační střet přístupu k výuce.

„Tady jsou nějaké představy a metodika a pak přijde kantor, který si jede podle svého a nechce se nechat tolik svázat některými povinnostmi. Nakonec už ale spor byl i v osobní rovině, kdy bylo jasné, že se Štěrbík s ředitelem nedokážou domluvit a že mají úplně jiný pohled na věc. Jediný způsob, jak zjistit pravdu, zda byla jeho výuka špatná či nikoliv, je přezkoušet děti, co z hodin Štěrbíka umí a porovnat to se znalostmi dětí z hodin jiných kantorů,“ říká učitel.

Žáci mezitím uspořádali i petici na podporu Štěrbíka, kterou podepsalo zhruba 300 žáků. Část kantorů zároveň podpořila v krocích ředitele Prušáka.

Vedení školy pak rozeslalo rodičům dopis, ve kterém píše, že žákům ani jejich rodičům nepřísluší právo vstupovat do pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

„Ředitel školy nese výlučnou odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání. Právě v rámci této odpovědnosti provádí kontrolu a hodnocení podřízených zaměstnanců, které jsou podkladem pro jednotlivá právní jednání vůči zaměstnancům,“ napsalo vedení školy rodičům prostřednictvím školní aplikace.