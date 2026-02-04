Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Šikana na školách není jen „pošťuchování“. Podle pedagožky a odbornice na učební autonomii Markéty Vodičkové má charakteristické rysy. Je záměrná, opakovaná a mezi agresorem a obětí panuje nerovnováha sil. V rozhovoru pro Rozstřel vysvětluje, proč je klíčové budovat ve třídách důvěru, jak mohou rodiče rozpoznat varovné signály a proč by se měli učitelé z „předavatelů“ znalostí stát spíše mentory a kouči. Podle ní je přitom nejdůležitější, aby škola byla místem, kam děti chodí rády.

„Podle dat České školní inspekce se až 45 % dětí nějakým způsobem setkalo se šikanou. Ten problém je opravdu majoritní a vážný,“ uvádí Markéta Vodičková na začátku rozhovoru. Zatímco běžné pošťuchování nemá za cíl vážně ublížit, šikana je podle ní vždy záměrná, opakovaná a je v ní patrná nerovnováha sil, která oběť staví do pozice, kdy se nedokáže účinně bránit.

Učitel může šikaně předejít

Roli pedagoga považuje Vodičková za zásadní. Pokud se ve škole buduje klima založené na vztazích a důvěře, učitelé se o projevech šikany dozvědí mnohem dříve. „Zásadní je, když děti mají ke svým učitelům důvěru a přijdou tu šikanu oznámit. A to nemusí být tak, že oznamuju, že já jsem šikanovaný – velmi často pomůže spolužák, který to vidí,“ vysvětluje.

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Vodičková, odbornice na učební autonomii, metodička prevence a odbornice na šikanu.
Podle ní je přitom tragické, když děti oznámí problém, ale dospělí nereagují. „Děti nám nevěří, anebo dokonce to děti oznámí, ale my jako dospělí nic neuděláme. To dítě se pak dostane do slepé uličky,“ varuje Vodičková. Jednou ze základních prevencí je podle ní aktivní pozorování třídy a zájem o žáky nejen jako o „nádoby na znalosti“, ale jako o lidi s emocemi.

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Vodičková, odbornice na učební autonomii, metodička prevence a odbornice na šikanu.

Pro rodiče, kteří chtějí rozpoznat, zda se jejich dítě necítí ve škole dobře, má Vodičková jednoduchou radu – ptát se konkrétně. „Když se budu ptát, jak ses měl ve škole, tak mi řekne ‚dobře‘. Já potřebuju dávat otázky, kde se opravdu něco dozvím,“ říká. Doporučuje například: Kdo je ve třídě tvůj kamarád? Jaká je paní učitelka? Jakým hlasem s vámi mluví? Křičí někdy?

Ministerstvo je znepokojené šikanou. Podle psychologů hlavní roli hraje rodina

Děti se podle ní často za to, že jsou obětí šikany, stydí. A považují to za vlastní prohru. Proto je potřeba vytvořit bezpečný prostor a s dítětem o těchto citlivých tématech mluvit. Ze strany učitele je pak klíčové všímat si opakovaného smutku, izolace nebo napětí ve vztazích mezi žáky.

Jak má vypadat hodina a jak si vybrat školu?

Na dotaz, jak by měla vypadat konkrétní hodina v novém pojetí, odpovídá Vodičková: „Měla by být taková, aby těšila vás, i ty děti, abyste tam byli rádi, abyste věděli, že to dává smysl.“

Začínajícím učitelům radí především vybírat si školy, které mají jasnou vizi a fungující tým. „Pokud se vám povede takovou školu najít a tam se zaměstnáte, tak asi další krok bude, že pochopíte, kam ten tým a ta škola směřuje.“

Stárnout nepostačí. Kariérní řád zvýhodní aktivní učitele, plánuje Plaga

Rodičům, kteří stojí před výběrem střední školy pro své dítě, doporučuje mluvit přímo se studenty. Ptát se jich: Naučíte se u vás ve škole to, co potřebujete? Je tam hodně věcí, který vás zajímá? Utíká ti čas ve škole rychle? Jaké vztahy máte s kantory? Tím lze podle Vodičkové nejlépe odhalit skutečnou atmosféru školy.

Autorita vs. kamarádství a hledání hranice

Jednou z nejtěžších věcí je podle Vodičkové najít hranici mezi přátelským, respektujícím přístupem a udržením autority. „Pokud jsem člověk, který není schopen si do tří let od chvíle, kdy začnu učit, u dětí autoritu získat, tak pro mě to povolání není,“ je přesvědčena.

Autorita však nesmí být založena na moci. „Já musím usilovat o to, aby ty děti měly ke mně úctu, ne proto, že jsem jejich ředitelka nebo učitelka, ale protože vědí, co ode mě můžou dostat.“

I přes všechny výzvy, včetně vyčerpání a rizika vyhoření, považuje Vodičková učitelské povolání za nesmírně naplňující. A situace se podle ní mění k lepšímu: „Znám hodně škol, kde jsou děti spokojené. A vedení škol, kde jsou to srdcaři.“

Jak konkrétně pracovat s vnitřní motivací žáků? Co by měli rodiče od školy vyžadovat a co naopak přenechat odborníkům? A proč je někdy tak těžké rozlišit mezi oprávněnou stížností rodičů a konfliktním chováním? I na to odpovídala Markéta Vodičková v Rozstřelu.

