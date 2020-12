Po kilech kamenů se jen zaprášilo. Učitelé rozdali části sbírky jiným školám

Václav Fiala na škole učí pět let a rozsáhlou mineralogicko-petrologicko-paleontologickou sbírku „podědil“ po předchozí učitelce přírodopisu. Sbírku se s kolegyní rozhodli dát dohromady a utřídit ji. V loňském roce vyšla z deváté třídy nadšená geoložka, která dokázala některé kameny určit, další z letošních deváťáků učitelům také pomohl.

I tak ale zbylo velké množství neurčených exemplářů, s nimiž si učitelé ani žáci nevěděli rady. Ve skupině učitelů biologie na sociální síti Facebook se však objevil příspěvek od geologa Štěpána Raka, který s utříděním sbírek nabízel pomoc školám. V rámci lockdownu, který v té době probíhal, to pro něho bylo jen takové lehčí procvičování.

„Spojili jsme se s ním a bylo to fantastické. Věnoval se nám celé dopoledne, třídili jsme kameny, vysvětloval nám, jak a podle čeho určité druhy poznáme, a hodně nám pomohl také s paleontologickou sbírkou, kde jsme měli otisky prehistorických bezobratlých nebo rostlin. Byla to taková osobní přednáška,“ popisoval učitel s nadšením.



Tisíce let staré zkameněliny čekaly na určení

Ve škole učitelé našli dokonce i jedinečné unikátní kousky. Předchozí učitelka přírodopisu musela být podle Štěpána Raka nadšenou sběratelkou kamenů, neboť jich bylo opravdu hodně a sbírka je rozmanitá.

Zhruba deset druhů kamenů ale nalezli v několika exemplářích. Protože podle Raka je na tom spousta škol se sbírkami kamenů bídně, pomohlo by jim přebytky věnovat.



„Proto jsme je rozdělili a nabídli je jiným školám. Více než dvacet se jich přihlásilo hned. Udělali jsme proto balíčky a poslali jim je poštou. Chodit budou i přes Vánoce, protože někde čekáme ještě na adresu. Upřímně mě ten zájem překvapil,“ dodal učitel Václav Fiala, který letos vyhrál anketu Global Teacher Prize ČR. Exempláře nerostů dorazily i do školy ZŠ Vitae na Jižním městě v Praze, kde jim sbírka chyběla.

„Jsme poměrně mladá, inovativní škola, takže vše budujeme postupně. Letos i druý stupeň, kde máme šestou a sedmou třídu a sbírky jsou díky vyšší odbornosti přírodovědných předmětů a prohlubování znalostí z prvního stupně mnohem více žádoucí. Když jsem nabídku viděla, neváhala jsem ji využít,“ říká Linda Honskusová.



Do školy tak dorazila síra, galenit, pyrit, sádrovec, fluorit, leštěný i neleštěný mramor, fylit, krápník nebo tuha. Každý kámen zabalili kolegové do ubrousku a do něj přidali papírek s názvem, o jaký nerost se jedná. O balíčky si napsali jak učitelé z malotřídek, tak z gymnázií. Kameny navíc z Prahy putují do různých částí republiky jako je Nymburk, Loděnice u Berouna, Příbor nebo Pelhřimov.