Plesy, hřiště, přednášky. Rodiče už nechodí pouze na třídní schůzky

Rodiče úzce spolupracují třeba se školou v Miroslavi na Znojemsku. Sdružení rodičů tam pravidelně organizuje především plesy pro deváťáky. „Je to už tradiční rozloučení s nejstaršími žáky. Ze vstupného i peněz za sběr papíru pak do školy pořizujeme to, na co by škola nemusela od zřizovatele dosáhnout,“ popisuje předsedkyně spolku Kateřina Hrubá.
Spolek takto dětem zajistil odpočinkové zóny s pohodlným posezením, do výuky ve speciálních třídách tablety pro znevýhodněné děti nebo nechal zrekonstruovat školní tréninkovou kuchyňku.
Rodiče si v každé třídě vyberou jednoho zástupce. Ti se dvakrát ročně scházejí s vedením školy a probírají, co třídy trápí.
Ačkoli záleží vždy na tom, jak si třídní učitelé spolupráci s žáky a jejich rodinami nastaví, zapojování rodičů do dění kolem školy pomáhá podle tamního ředitele Marka Šlapala budovat vzájemnou důvěru. „Rodiče nám pomáhají třeba i při organizování školy v přírodě. A mohou přijít představit do školy vlastní profesi. Děti tak mohou snadno získat představu, co všechno je možné a čemu by se mohly věnovat,“ zmiňuje Šlapal.
Aktivní spolky
Existují různé seznamy a mapy, které ukazují aktivní zapojení rodičů do chodu a aktivit škol. Jednu nabízí třeba Unie rodičů. Školy také mohou získat certifikát Rodiče vítáni. Znamená to, že tyto školy jsou otevřeny rodičům, komunikují s nimi a vycházejí si vzájemně vstříc.
Představování různých povolání samotnými rodiči není na školách ojedinělá praxe. V Ivančicích na Brněnsku ji ovšem gymnázium přeměnilo rovnou na workshop. „Jedna z maminek je personalistka. Studentům vyšších ročníků vysvětlovala svou náplň práce a rovnou si vyzkoušeli, co je vhodné na pohovorech říkat a jak se chovat. Rodiče se tak na chvíli mohou stát učiteli,“ vysvětluje Ivana Čermáková, ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava.
Odbornost rodičů se může zužitkovat i jinak. „Máme mezi rodiči zahradní architektku. Pomáhala nám s navržením části školní zahrady, kde děti tráví hodně času. Nešlo jen o namixování rostlin, ale i herní prvky. Ty pak vyrobili zruční tatínci,“ vyjmenovává Magda Setničková, učitelka Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.
Výměna s německými žáky
Z častých pracovních cest do Německa spolek ve Všenorech nedaleko Prahy dokázal uvést v život pravidelné výměnné pobyty dětí 1. stupně základní školy. To je v Česku rarita. Do zahraničí nejčastěji jezdívají středoškoláci, jejich rodiny pak na oplátku hostí cizince.
„Je to výzva, protože prvostupňové děti nemluví ještě ani anglicky, natož německy. A nemají ani mobily s překladačem. Ale jde to, jezdí různé rodiny, které se teprve v Mnichově poznají. Všichni se přirozeně a rychle učí,“ vysvětluje Bára Procházková, která s rodičovským spolkem za výměnnými pobyty stojí.
Dodává, že děti jsou z výměny nadšené a chtějí se zapojovat do organizace. „Není to ani tak nákladné. Na výměnu přispívá Česko-německý fond budoucnosti. Právě otazníky kolem peněz byly důvodem mírné nedůvěry okolí. Ale postupně jsme si všechno vyjasnili a se školou spolupracujeme i na dalších akcích. Výměnu podporuje i město,“ dodává Procházková.
Podobné je to i při pohledu z druhé strany. Ani škola nezíská důvěru rodičů automaticky. O tom se přesvědčují ve středočeských Zbraslavicích. „Nejdřív je potřeba, aby rodiče chápali fungování a vizi školy. Musíme se naladit na společnou vlnu. Teprve potom je možné budovat hlubší vztahy v komunitě, sdílet nápady, dávat si doporučení. A my jsme právě někde v půli cesty,“ říká zástupkyně ředitelky tamní základní školy Kateřina Krulišová.
S rodiči a žáky už například třídní učitelé uspořádali přespávací večer s opékáním špekáčků. „Rodiče jsou pro nás klíčoví parťáci. Bez jejich důvěry a podpory se těžko jakákoli novinka zavádí,“ dodává Krulišová.
Spolupráce na výuce
Spolupráce s rodiči se může promítat i přímo do výuky. Pedagogové ivančického gymnázia si s rodiči vzájemně vyjasnili, co od absolventů očekávají. Některé nápady se přetavily i do volitelných předmětů. A náměty škola sbírá dál na pravidelných rodičovských setkáních.
Na nejbližším je podle ředitelky Čermákové na programu téma sociálních sítí. „Chceme slyšet různé názory a postoje, aby školní i rodinný postup byl co nejvíce v souladu. Všem nám jde o děti, proto je klíčové nebát se spolu mluvit, ať už jde o cokoli,“ zdůrazňuje ředitelka.
Že by školy neměly na spolupráci a dobré vztahy rezignovat, vyzýval už v létě v odborném měsíčníku Řízení školy Jan Mareš z ministerstva školství. „Z dat České školní inspekce víme, že aktivní spolupráce mezi školou a rodiči přispívá k úspěchu žáků a jejich celkovému rozvoji. Nezůstávejte pasivní a hledejte cesty k lepší spolupráci. Výsledkem budou nejen spokojenější rodiče, ale především děti, které se budou ve škole cítit dobře a budou úspěšnější ve svém vzdělávání,“ apeloval na učitele a ředitele Mareš.