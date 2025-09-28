Zákazy, ódy na režim i branná cvičení. Jak vypadala školní docházka za normalizace?

Sezení s rukama za zády, dvojky za úpravu, hesla na nástěnkách, cvičení v plynových maskách i upřednostňování technických oborů. Takové vzpomínky se vybavují dle Paměti národa na výuku v 70. a 80. letech. Školství bylo v době normalizace jedním z nejdůležitějších nástrojů manipulace celou společností.
„Měla jsem pocit takového opaku vřelosti. Soudružka učitelka od první třídy oslovovala děti příjmením. Později, na srazu spolužáků ze základky, jsem si s hrůzou uvědomila, že neznám jejich křestní jména. Možná jsem je nikdy neslyšela,“ vybavuje si Ivana Málková vzpomínky na atmosféru na pražské základní škole, kterou navštěvovala na začátku sedmdesátých let.

Paměť národa

Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovala Barbora Šťastná.

Organizace sdružuje lidi se zájmem nejen o historii prostřednictvím Klubu přátel Paměti národa. Díky pravidelným příspěvkům více než 5 tisíců členů může spolek mimo jiné uchovávat vzpomínky lidí, kteří prožili klíčové okamžiky dějin.

Pamětníci popisují ideologicky podbarvené rituály, které jako žáci museli podstupovat: prvomájové průvody, čestné stráže u hrobů, formální volby předsedů pionýra, branná cvičení, lampionové oslavy VŘSR… Možná ještě horší ale byl většinový přístup k dětem, nepřiměřený důraz na kázeň či uniformní úpravu sešitů. „Neosobnost, zacházení s dětmi z pozice mocenské autority, ponižování,“ vypočítává Málková.

Systém absurdních zákazů pokračoval i na střední škole, kam studenti přicházeli ve věku, kdy jim začalo záležet na zevnějšku. Pronásledování dlouhých vlasů u chlapců, make-upu u dívek a „imperialistických“ symbolů na oblečení je dobře známé, tím to ale zdaleka nekončilo.

„S kamarádkou jsme si ušily podle Burdy maxisukně,“ vzpomíná Málková. „Profesorka nám vytkla, že sukně nemá správnou délku. Dlouhé sukně se prý nesmějí nosit. Doma jsme tedy sukně ustřihly a druhý den jsme přišly v minisukni. Zase to byl problém. Nakonec jsem profesorku dotlačila k tomu, aby mi na noze udělala čárku, jak dlouhá má sukně správně být, aby ji to neprovokovalo,“ dodává.

Děti z jedné pražské základní školy, rok 1981.

„Na gymnázium se stejně nedostanete“

Nejdůležitějším cílem středního školství bylo zajistit dostatek pracovních sil pro národní hospodářství, tedy zejména pro těžký průmysl. Na odborná učiliště měly odcházet téměř dvě třetiny všech žáků a tomu také odpovídalo působení takzvaných výchovných poradců, kteří měli na základních školách na starost poradenství při volbě povolání.

Šlo o to, odradit žáky od nepraktických tužeb po humanitním studiu a nahnat je do náruče průmyslových podniků. Vyvíjeli soustavný tlak, který by se dal shrnout do – přihlaste se na učiliště, na gymnázium se stejně nedostanete.

Zahájení školního roku v Brně. Na 830 žáků přivítala do školního roku 1980/81 nová základní 24třídní škola v Laštůvkově ulici brněnského sídliště Bystrc. Učitelka Ilona Šalplachtová se svými žáčky v jedné ze sedmi prvních tříd nově školy
Zora Čapková při náhodném setkání se svou studentkou na dovolené v tehdejší Jugoslávii v roce 1969.
Branné cvičení.
Jednotné lavice, nad katedrou přísně se tvářící prezident Gustáv Husák na obrázku, proslavené slabikáře, ale i plynové masky. Také to čekalo nejen na prvňáčky nastupující do škol v normalizačních časech 70. a 80. let. Pamětníci si mohou tuhle dobu připomenout v muzeu.
Školské reformy z roku 1976 a 1984 se nijak netajily tím, že jejich cílem je výuku na gymnáziích, středních školách a učilištích co nejvíce obsahově sblížit. V praxi to odnášela nejvíce gymnázia. Každý student si musel zvolit odborné, často technické zaměření. Gymnazisté museli ve druhém nebo třetím ročníku na „odbornou“ praxi. Naopak klasické gymnaziální předměty jako latina téměř vymizely.

Je logické, že budoucí učitelé studující na pedagogických fakultách byli vystaveni silnému ideologickému tlaku: „Myslím, že na pedagogické fakultě byl tlak na politický postoj možná největší ze všech vysokých škol. My jsme byli ti, kdo předstoupí před děti ve třídách, a nemůže jim říkat nic jiného, než co se píše v komunistických příručkách,“ říká Málková, která „peďák“ studovala v 80. letech.

Škola základ režimu: vychovat vzorné občany a všechno kontrolovat

Na fakultu přišla už s určitými zkušenostmi, jeden rok totiž učila jako záskok na základní škole v Ďáblicích: „Myslela jsem si, že výuka se bude věnovat tomu, co znám z praxe. Chtěla jsem se dozvědět užitečné věci, jako třeba, co dělat, když dítě píše písmenka zrcadlově? Ale toho jsem se nedočkala. Místo toho jsme se učili vědecký komunismus, dějiny mezinárodního dělnického hnutí, politickou ekonomii… Zatímco na jiných školách byla výuka těchto předmětů spíš formální, na pedagogické fakultě se na ně kladl největší důraz.“

Normalizace také ovlivnila způsob, jak se vyučovaly jednotlivé předměty. Jedním z nejpostiženějších byl dějepis, což je problém, se kterým se některé školy potýkají dodnes. Učitelé, kteří se chtěli vyhnout lživé interpretaci dějin po roce 1945, moderní historii prostě neučili.

„Velmi dlouho jsme probírali druhou světovou válku, ostatně to děti bavilo, pak přišlo osvobození, ale s ním už pomalu konec školního roku a na takzvaný Vítězný únor a další věci už nezbyl čas,“ popisuje brněnský učitel Jiří Svoboda.

Branné cvičení.

Samostatnou kapitolou byla branná cvičení, která ve školách v 70. a 80. let přiživovala atmosféru válečné hrozby. Cvičné poplachy, během nichž děti v plynových maskách a s igelitovými sáčky připevněnými gumičkami na rukou a nohou scházely do školního sklepa, byly na jednu stranu zcela formální — nikdo doopravdy nevěřil, že by ho v případě nukleární války takové jednání ochránilo. Nemluvě o radách typu „lehnout si na zem s hlavou směrem od epicentra výbuchu“. Na druhou stranu šlo o rituál spolehlivě vyvolávající tísnivé ovzduší a pocity ohrožení.

Od jedničky do pětky

„Známky ve školách jsou podle mě mocenským nátlakovým nástrojem, nikoli motivací,“ říká Málková. V šedesátých letech došlo v československém školství k pokusům dosavadní stupnici známkování od jedničky od pětky přehodnotit a zavést systém slovního hodnocení.

Na reformě známkování pracoval tým Jána Velikaniče, který navrhl několik různých variant, kombinujících klasické známky, slovní hodnocení a také různé varianty stupňů klasifikace (třístupňovou až desetistupňovou). Projekt se experimentálně ověřoval na několika základních školách, ale s nástupem normalizace spadl pod stůl. Pokud jde o známky, zůstalo všechno při starém tak, jak je tomu na většině škol doposud.

Ivana Málková v roce 2020.

Ivana Málková si už v osmdesátých letech povšimla problému, o kterém se dnes více hovoří v souvislosti s online výukou během pandemie koronaviru. Učitel známkou hodnotí spíše rodinné zázemí žáka než to, co se dítě ve škole skutečně naučilo.

V základní škole Na Smetance na pražských Vinohradech, kde v té době vyučovala, byl systém známkování striktní: práce bez chyby je za jedna, jedna chyba znamená dvojku a s každou další chybou se známka o stupeň snižuje.

„Měla jsem ve třídě romského chlapečka, který byl na třech řádcích schopen udělat třicet chyb. Po pár týdnech jsem dospěla k závěru, že tohle dítě nedostane nikdy nic jiného než pětku. Když jsem si to uvědomila, nad hromadou sešitů jsem se rozplakala,“ vypráví.

Později si vytvořila vlastní systém, kdy dítě nejprve na každou chybu upozornila hvězdičkou: „Záměr byl, aby dítě chybu opravilo, třeba i s mou pomocí. A když to dokázalo, počítala jsem to jako bez chyby.“ Ve striktním systému socialistických základních škol šlo ovšem o individuální iniciativu, realizovanou v podstatě navzdory pravidlům.

Šikana či vyhazovy

Není příliš překvapující, že učitelské povolání v sedmdesátých a osmdesátých letech postupně ztrácelo prestiž. I v té době se samozřejmě našlo mnoho učitelů, kteří podobně jako Ivana Málková vnímali svou profesi jako poslání a skutečně chtěli učit. Právě ti ale nejčastěji naráželi na nejrůznější formy šikany.

Zora Čapková na olomouckém gymnáziu, 2. polovina 60. let.

Možná nejhorší zkušenosti měli někteří učitelé starší generace, které rok 1968 zastihl už v praxi. K nim patří i Zora Čapková, v té době učitelka češtiny a ruštiny na olomouckém gymnáziu, která na podzim 1968 zadala studentům slohovou práci na téma „Mé dojmy z Prahy“. Většina studentů psala o rozstříleném Národním muzeu. V roce 1970 ji ze školy vyhodili.

Až po roce 1990 se jí dostal do rukou udavačský dopis, který vedl k jejímu propuštění. Byla pod ním podepsána matka žákyně z jejího posledního maturitního ročníku: „Nejdřív jsem se začala smát a potom jsem se rozbrečela. Tak kvůli tomuhle házeli lidi přes palubu!“ dodává.

Malí spiklenci

Ivana Málková, která učila na prvním stupni, naopak vnímala, že ji s jejími malými žáky spojuje jisté spiklenectví: „Měla jsem pocit, že ve třídě jsem svobodná, protože tam se mnou nikdo není. Mohu říkat dětem, co chci, jen musím počítat s tím, že to budou doma vyprávět a nějak interpretovat. A když si nějaké dítě třeba na výletě začalo zpívat písničku od Kryla, hned jsem věděla, že mám ve třídě spojence.“

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Přesto i ona na samém konci osmdesátých let narážela na šikanu ze strany vedení školy. O Vánocích v roce 1988 nesměla koupit do třídy vánoční stromek, protože „Vánoce se za komunismu neslaví“. Jindy jí zakázali vedle nástěnky na téma SNP (Slovenské národní povstání) pověsit ve třídě plakát s obrázkem vodopádu.

Jeden z největších průšvihů měla kvůli tomu, že šla domů doučovat svou dlouhodobě nemocnou žákyni: „Z toho bylo veliké kárné řízení, že to je neprofesionální chodit do rodiny. Byla jsem tak vystrašená, že jsem neměla odvahu se zeptat, co je na tom špatného.“

Po revoluci nastalo uvolnění. Skutečností ovšem zůstává, že mnohé neduhy zděděné po normalizačním školství přetrvávají v některých školách až do současnosti – nejen kvůli setrvačnosti učitelů, ale i rodičů, kteří si jiný systém neumějí představit. Mnohdy mají pocit, že když to „vydrželi“ oni, měly by být autoritářskému vyučování podrobeny i jejich děti.

