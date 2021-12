Nad učebnicí se­ salámem. Vyzkoušeli jsme úskalí hybridní výuky ve školách

„Paní učitelko, mně se to seká!“ ohlašuje z tabule, na kterou projektor promítá online připojené děti v karanténě, jeden žák. Kvůli pozitivnímu testu se stejně jako jeho dalších osm spolužáků musí už druhý týden učit z domova distančně. V 5. C Základní školy Řevnice zrovna začala hodina českého jazyka a paní učitelka Květa Soukupová zapnula program, kterým žáky v karanténě připojila do výuky, tedy ke zbytku třídy v lavicích.

Problém se vstáváním zmiňují i­ další žáci. Kromě toho jim vadí i­ to, že při online výuce se často potýkají s technickými problémy nebo se hůře soustředí.