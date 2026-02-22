Bezpečnost žáků? Školy obklopují zátarasy i zákazy vjezdů, rodiče je ale často ignorují

Markéta Lankašová
  10:32
Řidiči v Boskovicích na jižní Moravě mají už několik dekád zakázaný vjezd do ulice, kde sídlí dvě školy. Omezení mělo zajistit bezpečnost pro žáky, kterých se tam denně pohybuje kolem 1 500. Kamery však zaznamenávají denně průměrně pět řidičů, kteří ulicí prosviští nehledě na zákaz. Podobně se chovají řidiči i jinde, někde si rodiče poradí i s betonovými zátarasy nebo sloupky.
Boskovická radnice nyní rozhodla, že ulici doslova „překope“. Místo silnice bude chodník a běžecký pruh, rozšíří se školní park. Auta neprojedou, nebude kudy. „V polovině února prošel návrh městskou radou,“ upřesňuje starostka Jana Syrovátková s tím, že o přestavbě za 18 milionů korun budou ještě rozhodovat zastupitelé.

Bezpečnost u škol řeší stále více měst, která se potýkají s fenoménem „rodičovského taxi“. Dospělí školáky vozí na výuku kvůli pohodlí, aby stihli včas své zaměstnání, nebo kvůli obavám o bezpečí svých dětí. Jenže tím často ohrožují jiné a komplikují dopravní situaci.

Když se rodiče stávají pro děti hrozbou. Města krotí zlozvyk před školami

Dojet až před školní schody

Dlouhodobá data ukazují, že jen přechody poblíž škol nestačí. Malí chodci totiž přes často halabala odstavená auta nevidí do silnice. Ne všude ale mohou udělat tak velké úpravy jako v Boskovicích. Své o tom ví i ředitel brněnské školy Čejkovická na sídlišti na Vinohradech Jiří Odehnal.

K jeho škole se dá vjet ulicí, na jejímž dolním konci je rozlehlá parkovací plocha. „Přesto rodiče nemají problém dojet až přímo pod školní schody a vysadit dítě tam. Někdy stojí uprostřed silnice,“ líčí.

„Dlouho jsme měli tři masivní betonové květináče přímo před vchodem, aby tam auta nenajížděla. Ale parkovala kolem nich. Nejen pro děti, které jdou pěšky ze sídliště, to není příjemné. Od letošní zimy máme nově květináče podél celého chodníku. To pomohlo, žáci mají cestu o trochu klidnější,“ dodává ředitel. Přesto se stále najdou i takoví řidiči, kteří se na chodník pokouší vjet mezi zátarasy. Se zákazem zastavení si hlavu nelámou.

Bezpečná cesta pro žáky. V Praze je 13 školních ulic, v centru o ně není zájem

Řešení, k nimž města přistupují, jsou různá. Ostrava u školy Šeříková snížila povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině, školáci chodí od loňského roku novou pěší trasou, upravily se přechody a novou podobu dostal i oblouk křižovatky, který řidiče ještě více zpomalí. Vznikla i nová parkovací stání v režimu kiss and ride, tedy pro rychlé rozloučení a vysazení pasažérů. Jsou vyznačená dále od přechodů i vchodu do školy.

Podle tamního místostarosty Radima Ivana se ukázalo, že před začátkem vyučování výrazně ubylo projíždějících aut a naopak přibylo chodců. „I jednoduché nestavební zásahy mohou mít okamžitý efekt na zlepšení situace. Navíc jsou oproti stavebním úpravám úspornější,“ říká.

Pražská čtvrť zakáže vjezd aut před školy během příchodu dětí, protest soud smetl

Ještě levnější variantu představují takzvané školní ulice. V nich se před začátkem vyučování maximálně na hodinu zcela zakáže provoz.

„Nebylo výjimkou, že rodiče nechali nastartované auto před vchodem a školáky doprovázeli do budovy do šaten, což trvalo i čtvrt hodiny. V okolí jsou sídliště, parkovacích míst tu nebylo mnoho. Pro děti to bylo nebezpečné bludiště,“ vzpomíná ředitel školy Josefa Gočára v Hradci Králové Petr Sadílek.

Před rokem a půl ale město zavedlo změnu. Ke škole se 45 minut před vyučováním, tedy od 7.15 do osmi hodin nesmí autem vůbec. „Zpočátku jsem si myslel, že se katastrofální doprava jen přesune do okolních ulic. Ale pletl jsem se. Ulice je vyčištěná, rodiče z větší dálky nemají obavu děti vyložit na vhodném místě a poslat je samotné,“ hodnotí Sadílek.

Nejnebezpečnější čas

Podle nejnovější analýzy Portálu nehod je čas mezi sedmou a osmou hodinou ranní nejrizikovější. Mezi lety 2010 a 2024 se v Česku stalo téměř 1 000 nehod na přechodech, v nichž figurovaly děti, právě v tento čas. Odpoledne mezi 15. a 16. hodinou jich bylo přes 600.

Mamataxi v Plzni poprvé narazí, ulice u družiny bude ráno hodinu tabu

„Rizikové jsou přechody v bezprostředním okolí škol – ráno a odpoledne se zde koncentruje velké množství dětí, často ve skupinkách. Mnozí rodiče tu zároveň zastavují ‚na blikačky‘, což omezuje výhled ostatním řidičům i dětem samotným,“ míní Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.

V Praze se každý všední den před osmou hodinou uzavírá 13 ulic, nejvíce z nich v Praze 6. Další městské části o zavedení bezpečnějších krátkodobých uzavírek uvažují do budoucna. A rodiče si novinky pochvalují. „Z průzkumu, do kterého se zapojilo více než 600 rodičů z dotčených škol, vyplynulo, že zavedení školních ulic hodnotí pozitivně 73 procent rodičů, kteří oceňují především zvýšení bezpečnosti dětí po cestách do škol,“ konstatuje Martin Vokuš, mluvčí Prahy 7, kde jsou školní ulice zatím tři.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

