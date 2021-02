Po roce bez školy: žáci mají méně stresu i znalostí, zato jsou samostatnější

Příští měsíc už to bude rok, co se kvůli pandemii výuka přesunula ze školních lavic domů k počítačům. Z každého školního úkolu se najednou stal úkol domácí. Od loňského března se žáci a ­studenti několikrát prezenčně do škol vrátili, za pár týdnů většina z nich však byla opět u počítačů.