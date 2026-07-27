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Škodlivé vitamíny, podvod s investicemi. Kauzy influencerky, která necitlivě psala k smrti dítěte

Tereza Hrabinová
  17:50

Influencerka Karolína Kostroňová se věnuje tématům výživy, funkční medicíny, suplementace, vědomého rodičovství, spirituality a osobního rozvoje. | foto: Instagram

Influencerka Karolína Kostroňová se po tragické smrti tříletého chlapce ocitla pod vlnou kritiky kvůli svým necitlivým výrokům na sociálních sítích. Není to první kontroverze spojená s jejím jménem. K soudu se dostaly její rady těhotným ženám i investiční projekt, který byl klasickým letadlem.

Karolína Kostroňová je na Instagramu pod jménem _kerolajnaa_. Sleduje ji 26,4 tisíce lidí, kterým nabízí obsah zaměřený na výživu, funkční medicínu, suplementaci, vědomé rodičovství, práci s emocemi, spiritualitu a osobní rozvoj.

Poradenství v oblasti výživy se věnuje od roku 2016. V osmnácti letech absolvovala akreditovaný kurz výživového poradce, při studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy navštěvovala předměty zaměřené na výživu. „Velmi brzo jsem však začala vnímat mainstreamový směr a zajeté normy jako nefunkční a zdraví nepodporující a začala se ohlížet po dalších cestách,“ uvedla Kostroňová na svém webu.

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V roce 2019 zahájila studium na Institutu funkční medicíny a výživy, kde absolvovala několik certifikovaných programů. Založila dva projekty o zdravé výživě Zdravá rodina a Síla propojení. Na svých stránkách nabízí takzvanou mapu propojení, která má podle autorů propojit lidi s podobnými hodnotami napříč Českou republikou. Zájemci se mohou zapojit do místních skupin, navštěvovat společná setkání, pobyty, festivaly nebo přednášky. Roční členství v komunitě stojí 1 200 korun.

Doporučovala vitamíny, které mohly škodit

V roce 2022 se Karolína Kostroňová dostala do sporu s Institutem moderní výživy, který kritizoval její doporučování doplňku stravy s vysokým obsahem vitaminu A těhotným ženám. Institut upozorňoval, že doporučovaný přípravek byl podle výrobce nevhodný pro těhotné ženy a nadměrný příjem vitaminu A může zvyšovat riziko poškození plodu.

Kostroňová se následně obrátila na soud a požadovala stažení článku, omluvu i finanční odškodnění s tím, že článek obsahoval nepravdivé informace a poškodil její pověst.

Institut moderní výživy zveřejnil části rozsudku, podle kterého měl důvod na zveřejněné doporučení reagovat. Soud žalobu zamítl a upozornění na možná zdravotní rizika spojená s nadměrným příjmem vitaminu A v těhotenství označil za záležitost veřejného zájmu.

Projekt Glocin jako klasické letadlo?

Jméno Kostroňové se v médiích objevilo také v souvislosti s investičním projektem Glocin, který propagoval její manžel David Kostroň. Redakce Aktuálně.cz v roce 2020 psala o tom, že za projektem stál Aleš Kohoutek, který byl v minulosti odsouzen mimo jiné za podíl na tunelování státního podniku Čepro jako člen gangu Radovana Krejčíře.

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Investoři do projektu vložili své úspory, nalákala je propagace na sociálních sítích. Seznam Zprávy popsaly příběhy lidí, často žen na mateřské dovolené, které investovaly své úspory. Některé kvůli tomu zrušily stavební spoření nebo si vzaly půjčky. Projekt sliboval až dvacetiprocentní roční zhodnocení prostřednictvím těžby kryptoměn, později však přestal investorům vyplácet peníze a skončil v insolvenci.

Věřitelé přihlásili pohledávky v řádu miliard korun. David Kostroň tehdy uvedl, že s projektem již nespolupracuje, jeho žena na dotazy redakce nereagovala.

Případu se věnovali také Reportéři ČT v pořadu Pyramida slibů. Jak jsme pronikli mezi pochybné finanční poradce, ve kterém vystupoval i již zmiňovaný David Kostroň zachycený skrytou kamerou. Reportáž upozorňovala na praktiky pochybných finančních poradců a rizika investičních projektů slibujících vysoké výnosy.

Karolína Kostroňová se ke kauze později vyjádřila ve videu na sociálních sítích, v němž odmítla, že by s manželem investory vědomě poškodili. „Když jsme investovali peníze do Glocinu, investovali jsme tam všechny naše peníze a úvěry a pak jsme o všechno přišli. Jsme úplně stejně poškození jako všichni ti ostatní,“ uvedla. Zároveň tvrdila, že reportáž o kauze byla zmanipulovaná, její vyjádření nebyla použita v plném rozsahu a některé záběry byly podle ní sestříhány způsobem, který zkresloval skutečný průběh událostí.

_kerolajnaa_

Bez přikrášlení - doslova, nechala jsem i přeřeky z jisté nervozity o tom mluvit..

Ve světě, který už nějakou dobu indoktrinují klamstvy a strachem, tam je tak extrémně rozdělená společnost, že sdílet něco bez masek v člověku až vyvolává pocit “tady nejsem v bezpečí”.

A i když to ve mě vyvolává emoce, nemyslím si, že je to něčí vina. Vnímám to jako proces k vnitřní svobodě a celistvosti.

15. ledna 2026 v 15:03, příspěvek archivován: 27. července 2026 v 14:46
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Do médií se influencerka znovu dostala po tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu během komunitního setkání projektu Síla propojení utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Samotné okolnosti neštěstí nadále vyšetřuje policie.

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