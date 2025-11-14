Podvodníci vylákali z lidí přes 620 milionů, policie je chce obžalovat

Autor: ,
  10:40
Policie navrhla obžalovat čtyři lidi za investiční podvod se škodou nejméně 623 milionů korun. Podle kriminalistů vylákali od lidí peníze s příslibem zhodnocení vkladů a poškodili tím přes 1 500 klientů, když od nich vylákali peníze pod záminkou zakládání svěřenských fondů a příslibem devítiprocentního zhodnocení vkladů. Média v minulosti psala, že kauza se týká firmy Invest & Property Consulting (IPC).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyšetřovatelé tvrdí, že pachatelé se trestné činnosti dopouštěli od roku 2017 do března 2021. „Převážně v Praze neoprávněně vylákali od nejméně 1559 osob více než 796 milionů Kč,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. „Zneužili zejména toho, že svěřenské fondy nepodléhají dohledu regulátora trhu České národní banky,“ dodal.

Cílem obviněných bylo podle NCOZ neoprávněné kolektivní investování. Ve skutečnosti však investovali jen malou část vylákaných peněz a zbytek použili jednak pro osobní potřebu, jednak na získávání nových investorů a správu svěřenských fondů.

Podvodníci lákali na investice. Klienty obrali nejméně o 600 milionů

Využili přitom Ponziho schéma, tedy princip takzvaného letadla či pyramidy. Tyto podvody spočívají v tom, že provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.

Policejní centrála zajistila u obviněných nemovitosti v Česku a Španělsku, finanční hotovost či luxusní vozidla a šperky v celkové předpokládané hodnotě přesahující 150 milionů korun. Všichni stíhaní lidé jsou na svobodě, o podání obžaloby bude rozhodovat Vrchní státní zastupitelství v Praze.

O obvinění čtveřice informovala NCOZ loni v únoru, kdy jako výši škody uváděla nejméně 600 milionů korun. Zároveň ale předpokládala, že počet poškozených klientů i způsobená škoda se během vyšetřování zvýší. Centrála tehdy neupřesnila, jakého fondu se kauza týká, doba provedení domovních prohlídek ale odpovídala době, kdy detektivové zasahovali v sídle investiční firmy IPC v pražské Jindřišské ulici. IPC se zabývala právě netypickými investicemi přes svěřenské fondy a skončila v insolvenci.

Podle tehdejších informací médií byli mezi obviněnými manažery IPC odsouzený podvodník s exekucemi Ladislav Vaněček nebo brněnský architekt původem ze Slovenska Oliver Kálnássy. Server Seznam Zprávy napsal, že část peněz z vkladů drobných investorů putovala do financování proruské propagandy. Za těmito mediálními projekty stál podle serveru bývalý mluvčí exprezidenta Václava Klause Petr Hájek, který mezi stíhanými nefiguroval. Z účtů IPC údajně mizely při každodenních výběrech z bankomatů řádově až statisíce korun.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

Nerespektujete půl milionu voličů, vadí Richterové. Piráti nevedou žádný výbor

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci mají volit dva místopředsedy Sněmovny. Zatím zvolenými místopředsedy jsou Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. V první volbě neuspěli Jan Skopeček z ODS a kandidátka Pirátů...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:50

KOMENTÁŘ: Bez Duky by svatovítské varhany nestály, připomíná Císař

Advokát Jaromír Císař

Praha a Barcelona mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Obě metropole totiž už dlouhé roky čekají na dokončení svých největších symbolů. V Barceloně je to monumentální Sagrada...

14. listopadu 2025  10:44

Podvodníci vylákali z lidí přes 620 milionů, policie je chce obžalovat

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi za investiční podvod se škodou nejméně 623 milionů korun. Podle kriminalistů vylákali od lidí peníze s příslibem zhodnocení vkladů a poškodili tím přes 1 500...

14. listopadu 2025  10:40

Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

Premium
Ukrajinská armáda ukázala start rakety Flamingo (13- listopadu 2025)

Ukrajinská armáda začala ve velkém používat rakety domácí výroby Flamingo. Potvrzují to záběry, které generální štáb zveřejnil v noci na čtvrtek. Střely s doletem až tři tisíce kilometrů podle armády...

14. listopadu 2025  10:29

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:28

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí i zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  10:26

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

14. listopadu 2025  10:26

Čelil jsem výhrůžkám, říká Jančovič ke kauze Dozimetr. Úplatky pro Redla odmítá

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel...

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před soudem v pátek vystupuje podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:25

Protokolář radí, jak se chovat na Dukově pohřbu. Špatný příklad dal Trump, říká

Martin Churavý, lektor společenské etikety a diplomatického protokolu, bývalý...

Účast na sobotním pohřbu emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky v katedrále svatého Víta je podle lektora etikety a bývalého protokoláře Martina Churavého velice významnou duchovní...

14. listopadu 2025  10:02

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

14. listopadu 2025

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Moderátorem...

Institut Solvo vznikl s cílem hledat, co českou společnost spojuje. „Chceme definovat hodnoty, které máme společné, které sdílíme a věříme v ně,“ říká jeho zakladatelka Ivana Tykač, která přijala...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.