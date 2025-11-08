Vyšší platy i nová služební auta. Sněmovna rozšiřuje vozový park

Eva Pospíšilová
  17:28
Nová Sněmovna, nová auta. Pro poslance, kteří mají nárok na služební automobil, dolní komora pořídila šest vozidel střední třídy. „Jde o značku Škoda Octavia, v celkové hodnotě 4,14 milionu korun,“ uvedla v reakci na dotaz iDNES.cz vedoucí oddělení médií a PR Martina Lustigová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Současně probíhá veřejná zakázka na pronájem osmi vozidel vyšší střední třídy. „S předpokládanou hodnotou 5,8 milionu za období čtyř let plnění,“ doplnila Lustigová. O jaké vozy půjde, není zatím jasné.

Na služební auta mají nárok politici ve vedení Sněmovny, tedy místopředsedové a šéfové všech poslaneckých klubů a výborů. Předseda dolní komory jakožto chráněná osoba dostává přidělený vůz od policie a bodyguardy.

Co se týká dalšího vybavení, tak podle Lustigové poslanci dostali nebo v současné době dostávají ke své práci dva notebooky. Nárok mají ale i na další benefity. Do určitého limitu jsou poslancům hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře.

Benda hledal osm statečných. Okamura je bezpečnostní riziko, řekl premiér Fiala

Základní hrubý měsíční plat poslance je nyní 109 500 korun. Vyšší mzdy pak pobírají místopředsedové Sněmovny (208 900 korun), šéfové výborů (154 100 korun), podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 294 000 korun.

Příští rok podle platného znění zákona dosáhne plat řadového poslance 115 tisíc. Šéf Sněmovny bude brát 308 700 korun, místopředsedové 219 300 korun a předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací 161 800 korun.

Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci nebo dopravu.

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu
Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

