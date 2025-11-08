Vyšší platy i nová služební auta. Sněmovna rozšiřuje vozový park

Současně probíhá veřejná zakázka na pronájem osmi vozidel vyšší střední třídy. „S předpokládanou hodnotou 5,8 milionu za období čtyř let plnění,“ doplnila Lustigová. O jaké vozy půjde, není zatím jasné.
Na služební auta mají nárok politici ve vedení Sněmovny, tedy místopředsedové a šéfové všech poslaneckých klubů a výborů. Předseda dolní komory jakožto chráněná osoba dostává přidělený vůz od policie a bodyguardy.
Co se týká dalšího vybavení, tak podle Lustigové poslanci dostali nebo v současné době dostávají ke své práci dva notebooky. Nárok mají ale i na další benefity. Do určitého limitu jsou poslancům hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře.
Základní hrubý měsíční plat poslance je nyní 109 500 korun. Vyšší mzdy pak pobírají místopředsedové Sněmovny (208 900 korun), šéfové výborů (154 100 korun), podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 294 000 korun.
Příští rok podle platného znění zákona dosáhne plat řadového poslance 115 tisíc. Šéf Sněmovny bude brát 308 700 korun, místopředsedové 219 300 korun a předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací 161 800 korun.
Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci nebo dopravu.
