Skleněná pistole či mongolský meč. Hrad vystavuje dary pro prezidenta

Autor:
  10:00
Návštěvníci mohou opět obdivovat dary, které dostal doma i v zahraničí prezident Petr Pavel. Neukazuje korunovační klenoty ani jiné poklady českých králů, přesto je to dlouhodobě jedna z nejnavštěvovanějších výstav Pražského hradu
„Expozici jsme připravili tak, aby představovala aktuální dary z návštěv a setkání uskutečněných v loňském roce. Každý z předmětů vypráví poutavý příběh o kultuře a historii,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Návštěvníci si mohou prohlédnout například ocelový meč vykládaná nefritem z Mongolska, speciálně vyrobený pro prezidenta Pavla, nebo kovový talíř z období šogunátu, který prezident obdržel od krajanů a bohemistů při pracovní návštěvě Japonska.

Součástí výstavy jsou dary od prezidenta Portugalska a Mauritánie nebo autorský tisk knihy Létající muž od Petra Síse. K vidění budou i dary určené první dámě. Mezi nimi vyniká například Velkokříž Řádu koruny, který Evě Pavlové udělil nizozemský král Vilém-Alexandr.

Výstava je pro veřejnost otevřena v Rožmberském paláci Pražského hradu denně od 31. ledna 2026 do 31. prosince 2026. Vstupné je zdarma.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Skleněná pistole či mongolský meč. Hrad vystavuje dary pro prezidenta

