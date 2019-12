Gang do Česka dovezl 31 tun tabáku, policie navrhla obžalovat 25 lidí

8:30 , aktualizováno 8:30

Policie z Vysočiny navrhla obžalovat 25 lidí kvůli nelegálnímu obchodu s tabákem a krácení daně. Hrozí jim až deset let vězení. Do Česka dovezli přes 31 tun tabáku. Škoda je přes 69 milionů korun. Hlavním organizátorem byl podle vyšetřovatelů čtyřiatřicetiletý cizinec, který je jediný ze skupiny ve vazbě. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.