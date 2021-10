V Malešicích odpad nehořel, říká hasič. Při požáru skládky jsou nejhorší spreje

Došlo minulý týden při požáru v malešické spalovně k hoření odpadů?

Nedošlo. Technicky to funguje tak, že v jedné části spalovny hoří odpad a ve druhé se pak čistí spaliny, které při hoření vznikají. Právě v druhé zmíněné variantě došlo k požáru.

Ale ani tato technologie čištění spalin nesouvisela s požárem, ke kterému zde minulý týden došlo. Provoz, kde hořelo, se rekonstruoval, tedy byl vypnutý. Požár vůbec nesouvisel s provozem spalovny.

Určili jste už příčinu vzniku požáru?

Momentálně věc vyšetřujeme. Hasičský záchranný sbor a Policie ČR na místě odebrali vzorky, v současnosti taktéž také vyslýchají svědky z řad zaměstnanců externích firem, které zde působily. Zatím nemůžeme říci příčinu požáru, neboť čekáme na tyto výsledky.

Kde nejčastěji dochází k požáru odpadu?

Nejčastěji jsou menšího rozsahu, kdy hoří odpad v kontejneru. Horší možností vyžadující náročnější zásah jsou pak požáry, kdy hoří celá skládka. Když si vezmeme ten kontejner, to příliš nebezpečné z hlediska zásahu není. Největším nebezpečím je přenesení plamenů na v blízkosti stojící objekty, například osobní automobil. Škody na kontejneru jsou v řádu tisíců korun.

A co skládka?

To už je složitější, záleží na rozsahu požáru. Zažili jsme například jeden větší na ďáblické skládce v Praze, tam ostatně došlo k požáru několikrát. Nebezpečím je, že ta ohniska prohořívání se mohou dostat až do větší hloubky v haldě odpadu a pak už je teda zapotřebí zapojit další techniku, zejména nehasičskou.

Je nutné materiál nakládat a rozhrabávat, hodně prolévat vodou, tedy jsou potřeba cisterny. Ne, že by to bylo vyloženě nebezpečné, ale je to komplikované. Jde o takový zdlouhavý nepříliš příjemný zásah pro hasiče. Ale nic, s čím bychom si neporadili.

Jaký odpad je nejhorší co se hašení týče? Například ohledně toxicity...

Obecně komunální, v něm jsou plasty, zbytky, taková všehochuť. Na skládkách je problémem, že když lidé poctivě netřídí odpad, tak tam svezou popelářské vozy de facto všechno. Najdete tam třeba spreje na vlasy nebo zbytky sprejů od barev a to již může být nebezpečné pro zasahujícího hasiče, protože když se k tomu dostanou plameny, tak dochází k roztržení tlakových obalů.

Jak dlouho sledujete skládku po uhašení?

Sledujeme ji, záleží na spolupráci s provozovatelem skládky. Ten případně musí říct, zda nevidí nějaký kouř či jiné známky požáru. Velitel si nicméně musí vždy být jistý, že uhasil všechna ohniska než opustí místo zásahu.

Používáme nakladače a snažíme se dostat opravdu co nejblíž ohnisku požáru. Používáme i termokamery, abychom odhalili případná skrytá ohniska. Jedná se o rozmezí několika hodin až několika dní, kdy se i může stát, že se budeme muset na místo vrátit. Například u těch Ďáblic jsme se museli vracet dva dny prolévat ohniska.

Obecně se to zcela říci nedá, ale tento typ zásahu spadá spíše do té kategorie dlouhotrvajících.

Kdy radíte lidem, aby nevětrali?

U všech požárů skládek, kdy dochází k masivnějšímu hoření a jedná se o větší zásah, tak dochází k tvorbě zplodin a povoláváme chemiky, aby měřili koncentrace nebezpečných látek v ovzduší. Sledujeme i meteorologickou situaci na místě a kam zplodinový mrak míří.

Pokud by hrozilo, že se kouř dostává do nižších poloh, dejme tomu do výšky zhruba 30 - 50 metrů nad zemí, tak žádáme obyvatele, aby nevětrali.