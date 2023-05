V Hradci začíná národní skautské jamboree. Přijedou tisíce účastníků

Třináctiletý Kryštof ve středu dopoledne dorazil do školy s omluvenkou s netradičním důvodem absence: jamboree. Čeští skauti a skautky si díky tomu o pár dní prodlouží svátky. Odpoledne z pražského hlavního nádraží odjel spolu s dalšími kluky z jeho pražského oddílu do Hradce Králové, kde až do pondělí bude setkání českých skautů probíhat. Brány areálu se otevírají 3. května a celá akce začne večerním ceremoniálem.

Program na letišti i v Hradci Králové poběží až do nedělního večera, v pondělí 8. května dopoledne se pak účastníci s Jamboree rozloučí. „Je to největší skautské setkání v Česku od roku 1931,“ říká mluvčí českých skautů Barbora Trojak.

Jamboree se v Česku naposledy uskutečnilo v roce 2008, ale ne v takovém rozsahů, jaký se očekává v Hradci Králové. Podle Trojak by se akce mělo zúčastnit na 5 000 mladých skautů a skautek. „Budeme rádi, když se setkání stane tradicí a když se skauti sejdou dřív než za 15 let,“ dodává Trojak.

Do Parku 360 na letišti u Hradce Králové na něj dorazí 5 tisíc kluků a holek ve věku 10–16 let, přes 550 dospělých a dospívajících dobrovolníků, velký organizační tým a řada hostů. Většina programu bude v areálu letiště, kde budou skauti ubytovaní ve stanech a kde si budou také vařit. „Skauting je mimo jiné i výchovou k samostatnosti,“ vysvětluje Trojak.

V plánu jsou i aktivity za účasti složek integrovaného záchranného systému, které se odehrají v samotném Hradci Králové. „Součástí programu jsou kromě tradičních skautských aktivit jako plnění různých úkolů také kulturní program, přednášky či workshopy,“ řekla Trojak. Na místě ale budou mít i skautskou kavárnu nebo čajovnu, jako místo setkávání.

Skauti začali své setkání chystat hned po skončení covidových omezení. Celá akce stojí na úsilí dobrovolníků, kteří mají na starosti veškerý program, zázemí, logistiku i provoz. Národní skautské jamboree je podle Trojak oslavou skautingu, kterému se v Česku mimořádně daří.

Počet skautů v Česku stále stoupá a překonal hranici 75 tisíc a Junák – český skaut je dlouhodobě největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.Celkem je u nás 484 skautských středisek, která sdružují 2 297 oddílů. Ty každoročně uspořádají například přes 1 200 táborů pro více než 36 tisíc dětí.