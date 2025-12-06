Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden

Do Brna jej pětičlenný doprovod přivezl vlakem ve dvou lucernách, třetí přivezli skauti autem, řekla Jana Berková, která světlo z Rakouska doprovázela podruhé. K lidem skauti světlo rozvezou za týden.
„Je to krásná tradice s poselstvím naděje a míru mezi lidmi. Vidět, kolik lidí se spojilo, aby světlo z Betléma mohlo do Evropy přijet a rozšířit se dál, je krásné. Pro nás je to velký zážitek, setkáváme se se skauty z mnoha zemí,“ uvedla Berková.
Skautů se z Česka do Lince vypravila přibližně stovka z celé republiky. Většina jich cestovala po vlastní ose, světlonoši s doprovodem pak vlakem do Brna.
V neděli mohou lidé přijít světlo přivítat do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, od 16:00 je připravený ceremoniál, kde hudební doprovod zajistí brněnský sbor mládeže SBM, návštěvníky v katedrále přivítá farní vikář Tomáš Zámečník a promluví i další hosté. K lidem se ale světlo vydá až příští sobotu.
„Ač se lidem může zdát, že letos přivážíme světlo dřív než loni, není tomu tak. Podle tradice jej přivážíme před druhou adventní nedělí a před třetí adventní nedělí se vydá na cestu do všech krajů České republiky,“ poznamenal mluvčí akce Vít Burian.
Podrobnosti o akcích spojených s betlémským světlem i místa, odkud si jej lidé mohou přinést domů, pořadatelé průběžně zveřejňují na webových stránkách.
Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma pro plamínek vždy cestovali chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.
Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.
Do Česka se betlémské světlo dostalo po pádu komunismu a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 pod sochu svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou betlémského světla seznámili brněnští skauti a na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi. Akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.