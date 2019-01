Skauti našli chlapce z Palachova pohřbu. Po Červenáčkovi házel kostky

Fotografie neznámého skauta, který při pohřbu Jana Palacha vzdává hold třemi vztyčenými prsty, visela v řadě skautských kluboven. Kdo je chlapcem ze snímku, však skauti roky nevěděli. Až do tohoto týdne.

„V neděli večer jsme dali výzvu na sociální sítě a v pondělí už jsme měli první reakce,“ řekla portálu iDNES.cz mluvčí skautů Barbora Trojak. Na základě internetové výzvy se jim v úterý ozvalo několik dávných spolužáků a manželka skauta z pohřbu.

Stejně tak zvonil telefon i u doma u pana Vladimíra, jak se skaut z fotky jmenuje. O pátrání mu volal vnuk se slovy „dědo, oni tě hledají“. Podle Trojak nebylo pochyb o tom, že Vladimír je chlapcem z fotografie. „Ozvalo se víc lidí, kteří říkali stejnou věc. Takže se to takhle poskládalo dohromady a byli jsme si dost jistí,“ vypověděla.

Ve středu pak skauti muže i navštívili. „Ve chvíli, kdy nám ukázal svoji skautskou průkazku, na které si je velmi podobný, už to bylo úplně jasné,“ uvedla Trojak. Vladimír se s nimi podělil o své vzpomínky na Palachův pohřeb.

„Šli jsme na ten pohřeb tak nějak automaticky, táta ani jinak nedal. Mezi Rudolfinem a Právnickou fakultou je taková ulička, u Židovského hřbitova, stáli jsme tam dlouhou dobu a najednou se smuteční průvod objevil zpoza rohu a šel směrem k nám. V jeho čele nesl nějaký student státní vlajku a já jako správný skaut musel pozdravit,“ uvedl Vladimír v rozhovoru pro portál Skaut.cz.

„A pak jsem zdravil ještě dlouho, protože než ten průvod prošel, to trvalo, to byla samá státní vlajka. Toho studenta s vlajkou vidím v podstatě před očima pořád, když vyšel zpoza toho rohu, bylo to pro mě něco monumentálního. Zbytek toho průvodu se mi ve vzpomínkách ztrácí,“ dodal Vladimír.

Přestože mu v době Palachova pohřbu bylo 13 let, už tehdy vnímal, proč se student filozofické fakulty upálil. Horší podle něj bylo, že i tento obětavý čin s národem mnoho neudělal. Svědomí národa se dle skauta na chvíli pohnulo, ale po chvíli vše vyšumělo a život šel dál tak, jak asi Palach nechtěl.

Identita chlapce z fotky byla dlouho záhadou také kvůli tomu, že Vladimír nestál o žádnou popularitu. „Nechtěl být poznáván. Z toho vychází i fakt, že nechtěl mluvit s nikým jiným, než s námi. Považoval za takovou svojí povinnost, že to řekne nám a že se ta záhada vysvětlí,“ řekla Trojak.

Fotografie se v roce 1969 objevila v tuzemských i zahraničních médiích. Později dokonce zdobila obálku knihy Jan Palach ´69 od historika Petra Blažka. Jak skautům řekl, titulku má Vladimír vyvěšenou doma.

Setkání mluvčí označila za velmi příjemné. Vladimír jim kromě povídání také ukázal svůj skautský archiv. „Má ho krásně uspořádaný, všechny památky úhledně nalepené do takové kroniky. Dokonce i třeba svůj skautský šátek má schovaný,“ uvedla Trojak.



Skamene pod palbou dlažebních kostek

Jednou informací Vladimír skauty překvapil. Kromě toho, že se „proslavil“ fotografií, mihl se i v seriálu o Rychlých šípech. Mezi skauty si filmaři vybírali děti do seriálu Záhada hlavolamu a Vladimír byl jedním z těch vybraných. A zahrál si tak jednoho z Vontů ze Stínadel, kam se Rychlé šípy vydávali.

„Pamatuju si, jak jsme jako Vontové měli házet po Červenáčkovi gumové dlažební kostky, ale nesměli jsme se ve skutečnosti trefit. A režisér Hynek Bočan se na nás pak zlobil, protože v každém záběru samozřejmě někdo toho Romana Skamene opravdu zasáhl. Točili jsme to asi nadvanáctkrát!“ popsal skaut své vzpomínky na natáčení.