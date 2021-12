Opatrnost je na místě. Jízdu komplikuje rozbředlý sníh i namrzání silnic

V Jihomoravském kraj mrholí a místy padá déšť se sněhem. Řidiči by proto měli dbát na silnicích zvýšené opatrnosti. Silnice jsou chemicky ošetřené. Jen v Brně silničáři v noci spotřebovali 89 tun posypové soli, uvedl ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Teploty se v kraji pohybovaly od minus dvou do plus čtyř stupňů Celsia. Největší zima je na Blanensku, kde mrholí a hrozí namrzání srážek. V regionu je snížená dohlednost vlivem srážek. Mrholí také na Hodonínsku a Břeclavsku. Na Brněnsku a Vyškovsku padá déšť se sněhem.

V okolí dálnice D1 v úseku z Brna směrem na Vysočinu sněží a je snížená dohlednost vlivem srážek, řidiči by proto měli být opatrní. V okolí D1 z Brna směrem na Vyškov zase mrholí stejně jako u D52. U D2 a D46 musejí řidiči počítat s mrholením.

V Brně zahájili silničáři posyp kolem 22:00 a končili po jedné hodině ranní. S ohledem na povětrnostní podmínky ale před 10:00 vyjelo všech 21 sypačů Brněnských komunikací do terénu. „Zejména ve výše položených částech města Brna upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy a možnost lokální tvorby ledovky,“ uvedl Klištinec.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné západočeské silnice. V Plzeňském i Karlovarském kraji jsou po sněžení nebo po smíšených srážkách vozovky převážně mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na některých silnicích hrozí nebezpečí námrazy nebo akvaplaningu, sněžení také snižuje dohlednost, informuje dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení zasáhlo celé západní Čechy. Dálnice D5 v Plzeňském i D6 v Karlovarském kraji jsou sjízdné a převážné mokré po chemickém ošetření. Ostatní silnice v krajích jsou rovněž sjízdné a většinou mokré.

Na Šumavě padá sníh s deštěm, fouká slabý vítr a teploty se pohybují kolem nuly, v Krušných Horách na Božím Daru sněží a teplota klesla k téměř minus pěti stupňům, informují silničáři. Nebezpečí námrazy hrozí například na silnicích v okolí Bezvěrova na severním Plzeňsku a Mnichova poblíž Mariánských Lázní na Chebsku.

Na silnicích první třídy na Jesenicku a Šumpersku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je místy uježděná zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Místy jsou sněhové přeháňky, vyplývá z údajů, které ráno zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V ostatních částech Olomouckého kraje jsou silnice většinou holé a mokré nebo vlhké. Teploty v severní části kraje se ráno pohybovaly od minus devíti do nula stupňů Celsia, na jihu kraje od minus dvou do dvou stupňů. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v sobotu v kraji mělo být převážně zataženo s občasným sněžením. Odpoledne a večer by sněžení mělo ustávat. Nejvyšší teploty by přes den měly být minus dva až jeden stupeň Celsia, na horách minus osm až minus čtyři stupně.

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na nesolených silnicích nižších tříd v okresech Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou ráno zůstávala vrstva ujetého, místy zledovatělého sněhu. Hlavní silniční tahy v kraji byly po chemickém ošetření většinou mokré, uvedli v sobotu ráno silničáři. Podle meteorologů se může ojediněle tvořit náledí.

Ráno bylo v kraji zataženo, na většině území sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly od nuly do minus třech stupňů Celsia, na horách bylo kolem pěti pod nulou, na hřebenech Krkonoš kolem minus deseti stupňů Celsia.

Meteorologové v Královéhradeckém kraji předpovídají zataženo, na většině území občasné sněžení, zpočátku i déšť se sněhem, odpoledne od severu slábnutí a ustávání srážek, k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus tří stupňů Celsia do nuly. Během dne by se mělo ochlazovat, na horách má být minus sedm až minus čtyři stupně Celsia.

Na silnicích první třídy na Vsetínsku leží místy sněhová kaše po chemickém ošetření. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je někde uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silničáři tam varují před možným vznikem námrazy. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé a mokré nebo vlhké. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na silnicích na Zlínsku musí být řidiči podle silničářů opatrní také kvůli přeháňkám, dohlednost je snížená. Na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku jsou silnice sjízdné bez omezení, také tamní dálnice.

V kraji je většinou zataženo, na Zlínsku a Vsetínsku jsou sněhové přeháňky. Teploty se v kraji pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v sobotu mělo na většině území sněžit, večer by měly srážky postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty by měly být jeden až čtyři stupně Celsia.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Na sever Čech se v průběhu noci vrátila zima. Mrzlo a sněžilo. Sníh je i na hlavních silničních tazích, mokré vozovky mohou namrzat, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silic a dálnic. Podle předpovědí by mělo občas sněžit i během dne, srážky budou postupně ustávat.

V noci ze Štědrého dne na Boží hod klesly teploty na severu Čech nejčastěji mezi minus dva a minus čtyři stupně Celsia, na horách až k minus devíti stupňům. Rozbředlý sníh je na silnicích prvních tříd v Libereckém kraji a Děčínsku, zbytky sněhu jsou i na hlavních tazích na Teplicku. Rozbředlý sníh nebo zbytky je v těchto regionech také na vedlejších silnicích, stejně jako na vozovkách nižších tříd na Ústecku. Na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš, Jizerských, Lužických i Krušných hor je ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu. Silničáři varují i před akvaplaningem, to platí i pro dálnici D8, jejíž povrch je mokrý.

Pro nákladní dopravu nad šest tun nadále platí zákaz vjezdu na silnici III. třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku, kterou silničáři nesolí. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Na silnicích se zvýšenou opatrností

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné, hlavní tahy jsou po solení mokré, na silnicích nižších tříd někde leží malá vrstva sněhu. Sněžení meteorologové očekávají i v jižních Čechách, kde silničáři zatím vyjížděli s posypovými vozy spíš preventivně, řekli pracovníci dispečinků krajských silničářů.

„Někde je bílo, ale problémy nikde hlášeny nejsou, vyjížděli jsme s 31 vozidly. Teploty se dlouho držely nad nulou, v Jihlavě klesly pod nulu až okolo 5:00. Nejdřív lehce mrholilo, pak do toho začalo sněžit,“ řekl Aleš Hubený, dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Větší problémy v dopravě neočekává, protože je sváteční den, kdy nevyjíždí kamiony.

V Jihočeském kraji začali silničáři vozovky preventivně ošetřovat solením kolem 04:30, zatím v kraji výrazně nesněžilo. Podle meteorologů může na jihu Čech místy napadnout až 13 centimetrů sněhu. V nižších polohách budou srážky smíšené, někde mohou namrzat. Po ránu se teploty v kraji pohybují mezi minus jedním stupněm Celsia a šesti stupni Celsia nad nulou. Během dne se bude od severu postupně ochlazovat, teploty v nižších polohách budou nejvýše tři stupně nad nulou, na horách nejvýše dva.

Pro Vysočinu předpovídá Český hydrometeorologický ústav odpolední teploty v rozmezí minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, zpočátku déšť, který bude přecházet ve sněžení. Někde může napadnout až deset centimetrů sněhu.

Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy navíc může být kvůli sněhový přeháňkám snížená dohlednost.

Chemicky udržované vozovky jsou mokré, ale v některých úsecích stále mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd, zvláště ve vyšších polohách, musí řidiči počítat s vrstvou nového sněhu. Pro nákladní vozy těžší než 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Meteorologové očekávají, že v regionu bude převážně zataženo s občasným sněžením. Odpoledne a k večeru bude sněžení ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách však mohou klesnout až k minus osmi stupňům Celsia. V kraji se místy může tvořit náledí a zmrazky.