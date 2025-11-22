Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Autor: ,
  12:31
Konání sjezdu sudetských Němců v Brně v příštím roce pokládá šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) Bernd Posselt za logický krok v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů mezi ČR a Německem v poslední době. Posselt to uvedl na dnešní výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra na ministerstvu zahraničních věcí v Praze.
Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023) | foto: ČTK

Bernd Posselt, předák Sudetských Němců, na přednášce a následné debatě v Brně....
Předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (15. května 2016)
Berndt Posselt na sudetoněmeckém sjezdu (18. května 2024)
Berndt Posselt na sudetoněmeckém sjezdu (18. května 2024)
11 fotografií

Sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, oznámilo plán uspořádat sjezd v Brně tento týden. Do Brna sudetské Němce v červnu na sjezdu v Řezně pozvala iniciativa Meeting Brno. Bude to poprvé co se bude sudetoněmecký sjezd konat v Česku.

Posselt dnes v Praze řekl, že uspořádání sjezdu v Brně je logickým krokem v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů v posledních letech. Naváže na menší akce, které se už v Česku konaly. „Je to normální krok v rámci občanské společnosti. Jak se k tomu postaví politici, to si musí rozhodnout každý sám za sebe,“ uvedl. Všichni podle něj dostanou pozvání a sami se rozhodnou, zda dorazí.

V Praze a v Brně protestovalo koncem října proti možnému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Brněnský magistrát také obdržel „Deklaraci proti sjezdu Sudetoněmců v Brně“. „Žádáme Magistrát města Brna, aby zastavil veškeré kroky k uspořádání sjezdu tzv. Sudetoněmců, nazývaných též landsmany a některými politiky nepravdivě ‚našimi krajany‘,“ stojí v deklaraci, která je dostupná na webu Klubu českého pohraničí. Klub sdružuje zejména bývalé příslušníky, pomocníky a pracovníky československé pohraniční stráže.

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)

Konání sjezdu sudetských Němců v Brně v příštím roce pokládá šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) Bernd Posselt za logický krok v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů mezi ČR a...

22. listopadu 2025  12:31

Žena bojuje se zákeřným nádorem mozku. Léčba zabírá, pojišťovna ji platit nechce

Lenka Kadeřábková se léčí s nádorem mozku pomocí metody TTF Optune.

Už pět měsíců bojuje Lenka Kadeřábková s nádorem mozku, takzvaným glioblastomem, pomocí elektrického proudu. Lékaři tumor odstranili a díky speciální léčbě je nyní žena prakticky zdravá. Vyhráno ale...

22. listopadu 2025  12:30

Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Sledujeme online
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní. V noci na sobotu to uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody...

22. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  12:24

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  11:43

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...

V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo...

22. listopadu 2025  11:22

Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky

Vlny narážejí na pobřeží jižního letoviska Jeju v Jižní Koreji. (20. října 2024)

Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první pohled vypadají jako čínský čaj. Ovšem pod barevným obalem s čínským znakem „čaj“ se skrývá droga...

22. listopadu 2025  11:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:46

Trumpova bývalá spojenkyně končí v Kongresu. Skvělé, raduje se prezident

Prezident Donald Trump se zdraví s republikánskou kongresmanku Marjorie...

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní prezidenta Donalda Trumpa, oznámila rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od ...

22. listopadu 2025  10:38

Velvyslanec Bartuška šel poprvé ke Karlu III. Radili mu, ať si ho nastuduje v seriálu Koruna

Král Karel III. se setkává s českým velvyslancem Václavem Bartuškou v...

Nový český ambasador v Londýně Václav Bartuška se ve čtvrtek setkal s britským králem Karlem III. Monarcha velvyslance přijal v Buckinghamském paláci v Londýně, kde si od něho převzal jeho pověřovací...

22. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Místo sporů úsměvy a chvála. Trump si notoval s Mamdanim v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským...

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským starostou Zohranem Mamdanim. Politici byli vůči sobě vřelí a přátelští. Trump přitom budoucího starostu...

22. listopadu 2025  9:14

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.