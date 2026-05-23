Přijela jsem zavzpomínat, ne dělat Posseltovi komparz, říká Němka v Brně

O víkendu, kdy se konají Sudetoněmecké dny a vůbec první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Česku, zamířila do Brna více než tisícovka Němců. Rozhodně nejsou zcela jednotní v názorech, někteří kritizují sudetoněmeckého předáka Bernda Posselta a celou vzpomínkovou akci považují za zpolitizovanou.
Je mezi nimi i seniorka Anna Marie. „Chci si připomenout utrpení, které lidi zažívali při pochodu smrti, když je z Brna Češi vyháněli. Myslím na to mlácení a hrůzy i na padlé,“ líčí reportérce iDNES.cz.
„Já sama nepůjdu pouť smíření, ale vzpomínkovou pouť. To o smíření je Posseltova myšlenka. Já s nikým rozhádaná nejsem.“