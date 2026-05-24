Němce v Brně čeká vyvrcholení jejich sjezdu. Přidá se i bavorský premiér

Markéta Lankašová
  9:59
Promluvy politiků, představování spolků, ale také mše a diskuze. V Brně na výstavišti v jednom z největších pavilonů pokračují Sudetoněmecké dny. Účastní se jich asi tři tisíce lidí.

Na hlavním shromáždění od 11 hodin v neděli na brněnském výstavišti vystoupí kromě předáka Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernda Posselta i bavorský premiér Markus Söder (CSU), kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel.

Hosté Sudetoněmeckých dnů na mši na na brněnském výstavišti. (24. 5. 2025)
Mši na Sudetoněmeckých dnech na brněnském výstavišti celebroval Jan Graubner, bývalý pražský arcibiskup. (24. 5. 2025)
Na výstavišti se budou také předávat ocenění sudetských Němců, jedno z nich je připravené i pro spisovatele a někdejšího disidenta Milana Uhdeho. Obdrží Evropskou cenu Karla IV.

Přijela jsem zavzpomínat, ne dělat Posseltovi komparz, říká Němka v Brně

Sjezd SL, které se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Demonstrujících zatím vždy bylo výrazně méně než účastníků oficiálního programu i než odhadovali ohlašovatelé.

I v neděli odpoledne se v centru Brna uskuteční protestní pochod zakončený demonstrací před novou radnicí na Dominikánské ulici.

Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Nedělní program odstartoval katolickou a následně evangelickou mší. Na ni přišly odhadem dva tisíce lidí, někteří účastníci v krojích. První mši v němčině celebroval bývalý pražský arcibiskup Jan Graubner.

Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci

Sjezd, který je ve svém 76. ročníku součástí festivalu Meeting Brno, pokračuje do pondělka. Registrace jsou podle pořadatelů již ukončené, kapacita je zcela zaplněná. Účastní se zhruba 1500 hostů z Německa a zhruba stejný počet lidí z Česka.

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Írán provedl první popravu za špionáž v době války s USA a Izraelem

Ilustrační foto

Íránské úřady v neděli popravily Modžtabu Kijána, odsouzeného za předávání informací o íránském obranném průmyslu Spojeným státům a Izraeli. Muž tak podle úřadů činil v době izraelsko-americké války...

24. května 2026  10:51

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská...

24. května 2026  10:39

Konec frajeřin. VIP prohlídka reportérovi spočítala všechny prohřešky

Budova kliniky AGEL PLUS

Představte si, že jste jen ve spodním prádle, z hrudi vám vedou dráty k EKG, z jedné ruky trčí hadička na měření kyslíku, druhou vám v pravidelných intervalech nemilosrdně drtí tlakoměr a vy u toho...

24. května 2026  10:26

Primitivní vandalství vyvolané politiky, odsoudil Pavel hákové kříže na památníku

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel odsoudil poničení památníku pochodu smrti v Pohořelicích, který v sobotu neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži. Vandalství označil za projev nenávisti vyrůstající z atmosféry...

24. května 2026  10:22

Rusko zaútočilo na Ukrajinu mocnou hypersonickou střelou Orešnik. Kyjev hoří

Sledujeme online
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Nejméně čtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Kyjev a 83 zranil. Dva lidé zahynuli přímo v metropoli, další dva v okolí ukrajinské metropole. Kyjev se v noci na neděli stal terčem rozsáhlého vzdušného...

24. května 2026  7:39,  aktualizováno  9:58

Na demonstraci v Bělehradu se sešly desítky tisíc lidí. Střetly se s policií

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za...

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za vypsání předčasných voleb, kterou svolali studenti stojící v čele protivládního a protikorupčního hnutí v Srbsku. Shromáždění...

24. května 2026  9:57

České děti na výletě v Itálii postihly zdravotní potíže, 15 z nich skončilo v nemocnici

Nemocnice v sicilském Palermu (8. ledna 2022)

Pětadvacet českých studentů během školního výletu do Říma postihly náhlé zdravotní potíže. Kvůli nevolnosti, zvracení a vysokým horečkám skončili v nemocnicích. Italští vyšetřovatelé nyní zjišťují,...

24. května 2026  9:29

Milion chvilek znovu vyrazí do ulic za veřejnoprávní média. Vládě donese petici

Demonstranti zazpívali českou hymnu a položili vzkazy zaměstnancům Českého...

V Praze se v neděli odpoledne uskuteční další demonstrace na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Lidé budou protestovat proti zákonu, který mimo jiné převádí financování...

24. května 2026  8:07

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Desítky výstřelů u Bílého domu. Tajná služba zabila útočníka, Trump byl uvnitř

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která...

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba,...

24. května 2026  7:21

Nadšenec mapuje příběhy olomouckých domů. Chce jich představit stovky

Malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici v Olomouci (květen 2026)

Matěj Lošťák vytvořil projekt OPUS-O, v němž zájemcům přibližuje historii domů v centru Olomouce, včetně jejich postupných proměn či příběhů jejich majitelů. Název vyprávění příběhů o významných či...

24. května 2026  7:15,  aktualizováno  10:55

