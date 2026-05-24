Němce v Brně čeká vyvrcholení jejich sjezdu. Přidá se i bavorský premiér

Na hlavním shromáždění od 11 hodin v neděli na brněnském výstavišti vystoupí kromě předáka Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernda Posselta i bavorský premiér Markus Söder (CSU), kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel.
Na výstavišti se budou také předávat ocenění sudetských Němců, jedno z nich je připravené i pro spisovatele a někdejšího disidenta Milana Uhdeho. Obdrží Evropskou cenu Karla IV.
Sjezd SL, které se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Demonstrujících zatím vždy bylo výrazně méně než účastníků oficiálního programu i než odhadovali ohlašovatelé.
I v neděli odpoledne se v centru Brna uskuteční protestní pochod zakončený demonstrací před novou radnicí na Dominikánské ulici.
Nedělní program odstartoval katolickou a následně evangelickou mší. Na ni přišly odhadem dva tisíce lidí, někteří účastníci v krojích. První mši v němčině celebroval bývalý pražský arcibiskup Jan Graubner.
Sjezd, který je ve svém 76. ročníku součástí festivalu Meeting Brno, pokračuje do pondělka. Registrace jsou podle pořadatelů již ukončené, kapacita je zcela zaplněná. Účastní se zhruba 1500 hostů z Německa a zhruba stejný počet lidí z Česka.