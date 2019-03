Zeman varuje ČSSD, aby jako blbec neopakovala dvakrát stejný omyl

Pochvalu od Zemana sklidila za to, že nechala hlasovat ve vnitrostranickém referendu o tom, zda půjde do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše.



„Myslím si, že ta strana udělala velmi dobře, že se zeptala svých členů ve vnitrostranickém referendu na tu kardinální otázku, to znamená, zda chtějí nebo nechtějí jít do vlády s hnutím ANO. Prospělo to i členské základně, které se konečně někdo na něco zeptal a vytvořilo to i důvěru vůči současnému vedení,“ míní Zeman.

Je mu líto, že z vlastního rozhodnutí z vedení ČSSD odešel Jiří Zimola, který patří ke křídlu Zemanových spojenců ve straně a kterého prezidenta oceňuje jako bývalého úspěšného jihočeského hejtmana. Zimola byl loni v Hradci Králové zvolen do vedení strany spolu s Hamáčkem, jemuž měl krýt záda jako první místopředseda, ale spolupráce nefungovala.

Hamáček, který prosazoval vládu s Babišem, má Zemanovu podporu. „Domnívám se, že až dosud neudělal zásadní chybu,“ zhodnotil ho prezident těsně před sjezdem ČSSD v Týdnu s prezidentem v televizi Barrandov.

Rýpl si do ministra zahraničí Petříčka, podle nějž sociální demokracie musí znovu nalézt cestu, jak oslovovat i městského voliče. „Jestliže se nějaká cesta neosvědčila a přesně toto je Sobotkova cesta, která vedla k těm proklatým 7 procentům, tak jenom blbec opakuje stejné omyly dvakrát,“ řekl Zeman.

Petříček a spolu s ním ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová mají šanci stát se členy nového vedení strany poté, co se záhy po vstupu do vlády stali nejvýraznějším politiky ČSSD. Do vedení kandiduje i ministr kultury Antonín Staněk. Poslední z ministrů, kterého do vlády nominovala sociální demokracie, šéf resortu zemědělství Miroslav Toman, vstoupil těsně před sjezdem do ČSSD.



Sociální demokraté se na sjezdu kromě volby vedení pokusí změnit své stanovy a vyhodit z nich povinné kvóty pro zastoupení žen. Pod drobnohledem bude i debata o programovém směřování strany, z níž by mohlo vyplynout, jakým směrem by se podle ČSSD měla ubírat vláda ANO a ČSSD, kterou tolerují komunisté.

Prezident Zeman míní, že pro ČSSD budou důležitější než květnové evropské volby až ty krajské v příštím roce. „Ty jsou nesmírně důležité. A ty parlamentní volby, to už je taková třešnička na dortu. Jak si sociální demokraté vedou v krajích, to bude rozhodující,“ míní Zeman. Sociální demokracie se nyní podle průzkumů pohybuje kolem osmi procent a ve Sněmovně má 15 zástupců. Oproti předchozím létům, kdy byla nejsilnější stranou v zemi s více než padesáti poslanci, je to velký propad, z něhož se ČSSD snaží vzpamatovat.