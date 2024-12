Pro Evropu to má bezpečnostní rizika, řekl premiér Fiala o situaci v Sýrii

Pád Asadova režimu v Sýrii podle něj může být i příležitostí pro lepší život v zemi. „Aby se do budoucna vytvořily v Sýrii lepší podmínky pro život, než byly dosud pod Asadovou vládou,“ řekl. To by mohlo znamenat také návrat některých syrských uprchlíků.

Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem o rozpočtu předseda vlády řekl, že situace v Sýrii je stále nepřehledná a složitá, což odpovídá situaci na celém Blízkém východě. Bude podle něj záležet na vnitřních poměrech mezi povstaleckými skupinami.

Už v neděli premiér vedl, že Asadovi, který byl u moci v Sýrii 24 let, nevyšla sázka na Rusko. Ještě před ním vládl od roku 1971 jeho otec Háfiz Asad, takže země byla přes půl století pod prakticky neomezenou kontrolou Asadovy rodiny. „Přejme Sýrii stabilitu a svobodu, nikoliv chaos nebo vládu teroristů,“ napsal už v neděli Fiala na síti X.