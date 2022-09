Proruské výroky politiků končí bez trestu. Navzdory varování nejvyššího žalobce

„Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu,“ zdůraznil Stříž v únorové tiskové zprávě.

Redakce iDNES.cz jej oslovila s dotazem, zda je správné, že policie část případů odkládá. „Je pravdou, že bezprostředně po začátku ruské invaze na Ukrajinu jsem vydal tiskovou zprávu, v níž jsem občany varoval před možností dopustit se spáchání trestného činu i verbální adorací představitelů Ruské federace v souvislosti s vojenským konfliktem,“ přiznal pro iDNES.cz nejvyšší státní zástupce.

Policie podle jeho slov od začátku konfliktu na Ukrajině eviduje celkem 254 trestných činů souvisejících s tímto konfliktem, 73 z nich se týká schvalování ruské agrese, nebo nenávistných projevů vůči občanům Ukrajiny. „Z těchto 73 případů je 37 ve stádiu vyšetřování či zkráceného přípravného řízení, kde je vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě,“ doplnil pro iDNES.cz.

Je třeba odlišit povahu projevu

Stříž také podotkl, že trestnost takových jednání záleží na míře intenzity a závažnosti a dopadá pouze na extrémní projevy, obzvláště prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, sociální sítí, internetu, případně na shromáždění více lidí.

„Je třeba rovněž odlišit i povahu projevu, který může mít podobu politického či historického názoru, který je plně chráněn ústavní zásadou svobody projevu. Jinými slovy řečeno, aby mohl být verbální projev shledán trestným, musí míra jeho závažnosti dosáhnout vysokého stupně protiprávnosti a společenské škodlivosti,“ doplnil Stříž s tím, že všem těmto aspektům odpovídá i četnost trestných činů, které jsou v současné době prověřovány či stíhány policii.

Stříž také zdůraznil, že trestnost jakéhokoliv jednání posuzuje primárně věcně a místně příslušný státní zástupce, nejvyšší státní zástupce tak činí pouze při využití svých mimořádných kontrolních oprávnění. „Při posuzování jednání, které by mohlo vykazovat znaky trestného činu, je třeba zvažovat také zásadu subsidiarity trestní represe, což u verbálních trestných činů platí dvojnásob,“ dodal.

Případ europoslance byl odložen

Různých výroků ohledně schvalování invaze na Ukrajinu se dopouští i politici. Třeba bývalý ministr zdravotnictví a nynější europoslanec za SPD Ivan David v dubnu na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, v němž stejně jako Kreml tvrdil, že útok na civilisty prchající do bezpečí z Kramatorsku mají na svědomí sami Ukrajinci. Rovněž zpochybňoval masakr v Buči. Policie ho kvůli výrokům začala prověřovat. Nakonec ho neobvinila, jak pro iDNES.cz potvrdil policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

„Útok v Krametorsku byl zjevně dílem ukrajinské armády. Nejenže byla použita Točka U, kterou Rusové na Ukrajině nepoužívají a původně ukrajinský propagandista Arestovič uvedl, že jde o raketu Iskander, kterou užívá ruská armáda. Nejenom, že poloha zadní a přední části rakety ukazuje, že musela být vypálena z území ovládaného ukrajinskou armádou, jak je ukázáno na videu, ale navíc zahraniční zpravodajové objevili na těle rakety evidenční číslo, z něhož je patrné, že raketa patřila ukrajinské armádě,“ doslova napsal v dubnu na Facebook Ivan David, a to včetně chybného názvu města.

Za výroky ohledně schvalování ruské invaze na Ukrajinu začala současného europoslance prověřovat policie. „V případě europoslance Ivana Davida bylo oznámení odloženo. Z toho vyplývá, že nebyl obviněn,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Vinčálek.

Bývalý ministr zdravotnictví a nynější europoslanec za SPD Ivan David tvrdí, že útok v „Krametorsku“ byl zjevně dílem ukrajinské armády.

Europoslanec tehdy na dotazy iDNES.cz ohledně příspěvku na sociální síti, reagoval slovy: „Musíte si to přečíst a pochopit, že jsem to nenapsal já.“ Kdo to však napsal, již neřekl.

„Udávají a já se budu případně bránit“

To není jediný případ, kdy policie řeší výroky politika. „Obdivuji Putina za tu jeho trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou... střílet na školy, školky, nemocnice a další ryze civilní objekty mohou opravdu jen svině,“ napsal v únoru na sociální síti komunistický exposlanec Zdeněk Ondráček. Později však svůj příspěvek smazal.

Za výrok ohledně schvalování ruské agrese ho ale začala prověřovat policie. Ta ho podle webu Neovlivni.cz nakonec neobvinila. Policie však v tomto případě uvedla, že bližší informace ke konkrétním fyzickým lidem ze zákona podávat nemůže.

CHH MV @CHH_MVCR Bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček patří k dlouhodobým obhájcům kroků Kremlu. Nejen svými slovy, ale i konkrétními kroky legitimizoval počínání Ruska ve vztahu k narušování územní celistvosti Ukrajiny. https://t.co/pn1XlBuQc5 oblíbit odpovědět

Pro iDNES.cz ale policejní prezidium informaci o možném odložení případu nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Exposlanec Ondráček rovněž příliš sdílný nebyl. Pro iDNES.cz k možném odložení případu řekl, že mu to je celkem ukradené.

„Udání paní Pekarová (Markéta Adamová-Pekarová pozn. red.) a jejích lidí mě vůbec nezajímají. Já nevím, jestli to (policie, pozn. red.) odložila. Zákon jim to neukládá (povinnost vyrozumět o odložení pozn. red.). Je to moje věc. Oni ať si dělají svoji práci. Udávají a já se budu případně bránit,“ reagoval na dotazy redakce Ondráček.