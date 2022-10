Pirátka odsoudila stoupenkyni „ponižování“ v Senátu. Urazili se lidovci

„Mrzí mě, že se do Senátu dostaly především takové ženy, které si svoji kariéru postavily na tom, že ponižují jiné ženy. Na druhou stranu jsem stále nejmladší senátorka,“ napsala pirátská senátorka Šípová na Twitter.

„Miluše Horská, Mirka Vítková, Eva Rajchmanová, Iva Váňová jsou z řad KDU, jak jste třeba v jejich případě k takovému tvrzení přišla?“ ptal se Jurečka. Podobně i Marek Výborný označil příspěvek Šípové za hloupou urážku.

Za lidovce se do horní komory Parlamentu dostaly čtyři ženy. Tedy téměř polovina z devíti nových senátorek, které v neděli prošly druhým kolem volby. Jedná se o rekordní počet. Před dvěma lety se do Senátu dostali pouze čtyři ženy, tehdy se do horní komory parlamentu dostala i Šípová.

KDU-ČSL má na poměry České republiky ve své členské základně silné zastoupení žen. Samy zmíněné senátorky se však v debatě nevyjádřily.

„Miluši Horskou jsem výslovně podpořila už dávno, že paní Vítková obhájila, to jsem také pochválila. Mrzí mě, že vypadla paní Jelínková, možná potřebovala větší podporu, neumím posoudit. Výslovně jsem pochválila i to, že místo Hubáčkové jste opět nasadili ženu,“ odpověděla Šípová oběma lidovcům. Koho měla přesně na mysli, však nepřiblížila.

V předvolební kampani vyčnívaly kontroverzní prohlášení nově zvolené senátorky Daniely Kovářové. „Sexuální obtěžování je přirozené chování všech samců a samiček. Bez něj bychom nebyli na světě... Komu vtip nebo plácnutí po zadku připadají nevhodnými, musí si poradit sám. Tohle totiž žádný zákon nevyřeší,“ napsala na Twitter.

Kritika Šípové tak evidentně mířila na ni, když na Twitteru ještě uvedla: „Schvalovat sexuální obtěžování je ponižující. Za určité intenzity může být dokonce i trestné.“

Kovářová kandidovala jako nezávislá v obvodu Plzeň-město, kde dokázala ve druhém kole porazit Karla Naxeru, kandidáta koalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP09.

V kampani se prezentovala jako zastánkyně „normálního světa“, který je podle ní ohrožený. Často vystupuje proti feminismu nebo proti aktivistům, kteří prosazují opatření zaměřená na zmírnění změny klimatu.