Tento telefonický rozhovor se odehrál 3. srpna 2011 mezi operátorkou a Borisem Ingrem. Ten právě oznámil, že zaútočil nožem na svoji 44letou manželku Simonu Monyovou, nejznámější českou spisovatelku. Ta ve svých knihách otevírala témata špatných partnerských vztahů. Ingr telefonuje, v kuchyni mezitím jeho choť umírá. V jejím těle zeje šest bodných ran. Od tragické smrti Simony Monyové brzy uplyne 15 let.
V tu chvíli se rozehrálo šílené dějství: Ingr v afektu vyskočil z okna bytu. Podle vyšetřovatelů šlo o demonstrativní pokus o sebevraždu. Nic se mu ale nestalo a po chvíli se vrátil zpět dovnitř.