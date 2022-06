Peltova milenka promluvila o kauze dotací. Lobbovat podle ní měl i Rychetský

Rychetský má podle serveru Seznam Zprávy (SZ) bližší vztah k tenisovému klubu v brněnských Lužánkách, pro které dříve chtěl získat dotace. Zájem měl zdůvodňovat tím, že klub každoročně pořádá charitativní akci pro postižené děti, podle serveru ale ve skutečnosti kurty sám pravidelně navštěvuje.

I v policejních odposleších mezi Peltou a Kratochvílovou zaznívá právě jméno ústavního soudce: „Rychetský, tomu bychom měli dát,“ říká podle SZ Kratochvílová a Pelta odpovídá: „Jestli je to Rychetský, tak je to potřeba.“

Kratochvílová tvrdí, že bylo mnoho dalších lidí, kteří by měli stejně jako ona či Pelta čelit soudu. Mezi těmi, kteří svého postavení kvůli dotacím zneužili, byli podle ní kromě Rychetského také ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka, kterého zmiňuje v souvislosti s dotací pro Sokol Kokory, odkud pochází a kde je v zastupitelstvu jeho bratr.

Kratochvílová byla v roce 2017 v kauze sportovních dotací obviněna spolu s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslavem Peltou. Dvojice se tehdy měla domlouvat na přípravě dotačních programů.

Kratochvílová, která na ministerstvu měla na starosti přerozdělování sportovních dotací, měla mít s Peltou poměr a sdělovat mu zákulisní informace. Společně se domlouvali, kterým konkrétním žadatelům ministerstvo dotace poskytne.

V listopadu loňského roku udělil městský soud za manipulaci s dotacemi Kratochvílové trest odnětí svobody na 6,5 let, Peltu poslal do vězení na 6 let. Proti trestu se odvolali a věc posoudí vrchní soud.

Kromě dvojice figurovalo v kauze Pelta také někdejší ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza, Česká unie sportu a její šéf Miroslav Jansta, generální sekretář Jan Boháč a FAČR. Obžalovaní měli nezákonně ovlivnit rozdělení nejméně 454 milionů korun ze státního rozpočtu.