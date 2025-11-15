Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky

Tereza Tykalová
  15:26
V Česku rychle přibývá lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat péči. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí se do roku 2050 zdvojnásobí počet seniorů starších 80 let. Kapacity pobytových zařízení přitom nestačí a většina odborníků se shoduje, že klíčovou roli bude muset převzít rodina. O úskalích této cesty a důležitosti celoživotního budování vztahů mluví Simona Bagarová, zakladatelka organizace Mila, která se věnuje vzdělávání pečujících a dobrovolnictví v domovech seniorů.
Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová

Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová
Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová
Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová
Zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová
11 fotografií

Když se mluví o péči o seniory, často se to redukuje na úkony a provozní stránku. Vy ale zdůrazňujete, že základem jsou vztahy. Proč?
Často říkáme, že péče je synonymum vztahu. To je absolutní základ, protože jinak to není péče, ale jen technické úkony. Aby byla péče dobrá a lidé, kteří jsou opečovávaní, se cítili důstojně a ti, kteří pečují, se cítili být pokud možno v pohodě, tak k tomu vede dlouhá cesta právě přes vztahy, které tvoříme celý život.

To, jak do nich investujeme, jak o ně pečujeme, jak jsme ochotní na nich pracovat, se naplno projeví právě ve stáří. Tam se ukáže, jestli zůstáváme sami, nebo jestli máme silnou komunitu, která nám pomůže, když potřebujeme.

Domov seniorů jako luxus. Chybí personál, Česko hledá nové možnosti péče o staré

Dříve se považovalo za samozřejmé, že se děti postarají o rodiče. Platí to ještě dnes?
Do určité míry ano. Podle výzkumů jsme po Polsku druhou zemí v EU, kde se lidé nejčastěji starají doma o své blízké. Češi mají silný smysl pro rodinnou sounáležitost. Zároveň se ale mění způsob života – lidé více pracují, mají hypotéky, závazky. Mnozí by péči chtěli poskytovat, ale systém jim to neumožňuje. Chybějí terénní služby a podpora pro ty, kteří chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma co nejdéle.

Mladší generace bývá často obviňována, že myslí hlavně na sebe a nechce se „obětovat“. Sdílíte ten pohled?
Přijde mi nefér neustále obviňovat mladší generaci z toho, že je moc sobecká. Často se říká, že „mladí nic nevydrží“, ale já se ptám: proč by měli? Péče by neměla být o vyčerpání. Je v pořádku myslet i na sebe, protože člověk, který se úplně vyčerpá, už pečovat nemůže.

Simona Bagarová

  • V roce 2018 založila organizaci Mila, která pomáhá seniorům a těm, kteří o ně pečují.
  • Zabývá se také osvětou kolem pečovatelství.
  • Je autorkou dvou knih Hořím a Hladím.
  • Letos získala za svou práci Stříbrnou medaili předsedy Senátu.
  • Vystudovala sociální práci, několik let působila jako dobrovolnice v domově pro seniory.

Letos jste si nechali zpracovat průzkum, podle kterého šedesát procent lidí nemá v rodině dobré vztahy. Čím to podle vás je?
Vůbec na to nedokážu přesně odpovědět. Řekla bych, že to bude souviset s hektikou doby a s tím, že si v Česku žije drtivá většina lidí velmi dobře. Máme denně miliardu podnětů, kterými můžeme všechny nepříjemné otázky a myšlenky odrážet. Všichni víme, že vztahy jsou ta největší zátěž v životě.

Udržovat vztahy a pracovat na nich vyžaduje obrovské množství energie a je pohodlnější se zabavit něčím na internetu. V opačném případě znamená pracovat na vztazích hlavně pracovat na sobě a to je holt práce, která některé odrazuje.

Čtyřicet procent lidí podle vašeho průzkumu uvedlo, že jejich rodinné vztahy se už nemohou zlepšit. Dá se s tím něco dělat?
Myslím, že vždycky dá. Důležité je uvědomit si, že zlepšení vztahů nemůže zařídit nikdo jiný než my sami. Pokud na to člověk rezignuje, je to jeho volba – ale nemůže čekat, že se vztahy samy zlepší. Prvním krokem je pojmenovat, že něco nefunguje, a udělat malý krok k nápravě. Někdy stačí drobnost – zavolat, napsat, omluvit se, projevit zájem.

Péče může být i příležitost

Péče je často vnímaná jako zátěž. Vy o ní ale mluvíte jako o příležitosti. V jakém smyslu?
Péče nás nutí zpomalit a přemýšlet o věcech, které v běžném tempu přehlížíme. Může to být příležitost uvědomit si, co je v životě podstatné – vztahy, čas, blízkost. Samozřejmě, pokud se člověk stará od rána do večera o někoho s těžkou demencí, nevyspí se a nemá podporu, těžko to bude vnímat jako obohacení.

Ale s odstupem to může přinést hluboké poznání – třeba uvědomění si vlastní konečnosti. To je zkušenost, kterou jsem si odnesla z dobrovolnické práce v domovech seniorů. Když jsem tam docházela, vždy jsem přicházela s otázkou, jestli od minula někdo neumřel. To si u žádné jiné práce nepoložíte.

Šíří osvětu o péči o potřebné. Stáří se nás týká celý život, ne až v osmdesáti, říká

Zmiňujete smrt, není ta také stále pro některé lidi tabu a bariérou podílet se na péči?
Částečně ano, ale situace se zlepšuje. Díky mnoha iniciativám se o smrti začíná víc mluvit. Naopak péče o seniory zůstává často neviditelná. Smrt je konečná a do jisté míry „mystická“, kdežto péče je každodenní a dlouhodobá, spojená s únavou a přiznáním si, že náš blízký odchází. Ale cesta z toho nevede přes vytěsňování.

Ve své práci se setkáváte s mnoha seniory. Jsou rodinné vztahy pro ně velké téma?
Rozhodně. Téměř každý, nejen senioři, o nich mluví. Vztahy jsou zdrojem největších radostí i starostí. Ve stáří se jasně ukáže, jak člověk žil – jestli měl kolem sebe lidi, nebo jestli se uzavřel. Někdo zůstane sám, protože se pro to vědomě rozhodl, jiný proto, že se odcizil. A pak jsou lidé, kteří mají kolem sebe síť blízkých – ti bývají ve stáří nejspokojenější.

Takže pokud někdo skončí sám, je to jeho odpovědnost a odraz toho, jak se staral během života o vztahy?
Do velké míry ano. Samozřejmě, život přináší různé okolnosti, ale obecně platí, že to, jak se staráme o vztahy během života, se ve stáří vrací. Péče o druhé začíná už tím, jak se k lidem chováme dnes.

Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

Nedávno jste v Pražské tržnici otevřeli výstavu Institut blízkosti. Jak s těmito tématy souvisí?
Chtěli jsme vytvořit prostor pro zastavení a přemýšlení. Spolu se scénografem Markem Cpinem jsme vytvořili instalaci inspirovanou nemocničními postelemi – každá představuje jiný pohled na stáří, péči a blízkost. Výstava ukazuje, že stáří není jen o ztrátách, ale i o lidskosti a vztazích. Pokud si z ní lidé odnesou třeba jen malý impulz ke zlepšení svých vztahů, splnila svůj účel.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku roku 1893

Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka muzikolog Ondřej Šupka. Zabývá se jeho zjevem, zdravím, chováním, vztahy s manželkou, dětmi i svými...

15. listopadu 2025  15:30

Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky

„Co mají senioři rádi? Čím je potěšíme?“ Na to expertka na domovy seniorů...

V Česku rychle přibývá lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat péči. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí se do roku 2050 zdvojnásobí počet seniorů starších 80 let. Kapacity pobytových...

15. listopadu 2025  15:26

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Zase tu vládnou hlupáci. Dnes bychom rozjezd pivovaru nepřežili, říká Bernard

Premium
Stanislav Bernard před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života...

Před pár dny oslavil sedmdesátiny. Takřka polovinu života spojil své jméno i tvář s pivem. V roce 1991 se společníky koupil ruinu uprostřed Humpolce. Dnes je Stanislav Bernard spolumajitelem značky,...

15. listopadu 2025

Epstein si dopisoval také se slovenským exministrem. Probírali i jeho demisi

Šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák (na archivním snímku z 10. října 2017)...

S vlivným finančníkem Jeffreyem Epsteinem v minulosti komunikoval také tehdejší slovenský ministr zahraničí a současný poradce premiéra Miroslav Lajčák. Ukázaly to středeční zveřejněné dokumenty....

15. listopadu 2025  14:47

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

15. listopadu 2025  14:42

Německo buduje nejsilnější armádu v Evropě, pumpuje do ní miliardy eur

Německý ministr obrany Boris Pistorius na slavnostním rozlučkovém ceremoniálu v...

Německo se pouští do největší vojenské reformy od svého znovusjednocení. Cíl je jasný: přeměnit Bundeswehr na nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Tento ambiciózní plán, který kancléř Friedrich...

15. listopadu 2025  14:14

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

15. listopadu 2025,  aktualizováno 

RECENZE: Taky smrt si chce užít! Nová aristokratka je existenciální tragédie

Premium
Evžen Boček

Možná je to nejlepší kniha, co doposavad Evžen Boček napsal. Možná ne. Každopádně je to titul, co z jeho devítipoložkové bibliografie, kde má hlavní roli titulní aristokratka, zvláštně vyčnívá. Už...

15. listopadu 2025

Turek a Rajchl dělají ostudu, tvrdí Zdechovský. V Bruselu obavy nemají, řekl Knotek

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Kauzy kolem poslance Motoristů Filipa Turka a poslance SPD Jindřicha Rajchla dělají Česku ostudu. V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova to řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Podle...

15. listopadu 2025  13:36

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

V Rakousku zemřela mladá Češka, s dalšími vrstevníky surfovala na vlaku

ilustrační snímek

V Rakousku zemřela v noci na dnešek Češka, která spadla z vnější části vlaku, když se skupinou mladých lidí provozovala takzvané surfování. Informovala o tom některá místní média s odvoláním na...

15. listopadu 2025  9:55,  aktualizováno  13:17

Nikdy jsem o tom veřejně nemluvil. Blažek popsal, jak po volbách jednal s Babišem

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve Sněmovně

Dosluhující vláda Petra Fialy měla podle exministra spravedlnosti za ODS Petra Blažka jednat o aspektech předání moci s hnutím ANO. Nečinnosti podle Blažka nemůže vést k ničemu dobrému. Bývalý...

15. listopadu 2025  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.