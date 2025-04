„Já chápu, že se blíží volby, že potřebujete téma, ale to jsou přílepky jako… takové to zvířátko,“ divila se poslankyně opozičního hnutí ANO Berenika Peštová, když Heller v pokročilé noční hodině navrhl zvýšení rodičovského příspěvku pro dvojčata do zákona, který má pomoci zlepšit využití výzkumu. Během několika minut to udělal už počtvrté.

Zprvu s tím Heller nevzbudil téměř žádnou pozornost. „Pojďme narovnat práva dvojčat, která dnes mají nárok pouze na 1,5 násobek rodičovského příspěvku. Můj pozměňovací návrh to napravuje. Pojďme napravit historickou křivdu, kterou zde máme,“ řekl lidovecký poslanec, když Sněmovna jednala o zdravotních službách.

„Dobře, ale co to má společného se zdravotními službami? Asi možná dobrý, já nevím, možná to určitě pomůže, nebudou to velké peníze. A je to dobrá myšlenka, ale to sem vůbec nepatří,“ divil se Milan Brázdil (ANO).

Heller reagoval: „Musíme se rozhodnout, jestli chceme narovnat práva dvojčat, nebo řekneme ne, nechceme a naše dvojčata se rodí jako jeden a půl násobek našeho občana.“

Výše rodičovského příspěvku je aktuálně 350 tisíc korun při narození jednoho dítěte a 525 tisíc korun v případě dvojčat či vícerčat.

Nevím, jestli to je fakt míněno vážně, nebo ze srandy, divil se Nacher

Když Heller načetl svůj pozměňovací návrh i do zákona o podnikání v cestovních ruchu a pak i do dalších, vyvolal už větší rozruch. „Pan kolega Heller mě trošku zaskočil. Úplně odvedl moje myšlenky od zákona o cestovním ruchu a od eTuristy. Zajímavé. Musím se na ten pozměňovací návrh podívat,“ řekl Vojtěch Munzar z ODS.

„Nevím, jestli to fakt myslel vážně, nebo ne. Dobrá myšlenka, já to podporuji. Jenom u toho předchozího zákona to mělo alespoň nějaký oslí můstek. Tady u cestovního ruchu teď nevím, jestli to je fakt míněno vážně, nebo ze srandy,“ divil se Patrik Nacher z ANO.

Lidovecký poslanec Heller argumentoval slovy, že spojitost s dvojčaty u tohoto zákona je naprosto zjevná. „Protože se bavíme o podmínkách v oblasti cestovního ruchu, tedy i podpory cestovního ruchu. No a rodiny s dvojčaty přece taky cestují,“ prohlásil.

Když se svůj návrh rozhodl přilepit i do projednávané novely zákona o obcích a k zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, posteskl si místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček: „Mám pocit, že tu realitu prožívám už potřetí.“

„Je to dobrý návrh, ale nepatří to někam úplně jinam? Ptám se vás, jestli to není trapné,“ ozval se znovu Brázdil.

O narovnání práv dvojčat bojuji dlouhodobě, tvrdil Heller

Heller dodal, že sám má dvojčata a o narovnání práv dvojčat bojuje dlouhodobě. „Vy sám říkáte, že ten návrh je dobrý. A dobré věci se mají podporovat,“ uvedl otec čtyř dětí.

Poslanec za TOP 09 Martin Dlouhý ho upozornil, že příspěvek je pro rodiče dětí. „Nepracuje jeden člověk. My máme anomálii. Rodičovská, mateřská, nemocenská se bere jenom jednou, ne jedenapůlkrát, tak opatrně, než si toho někdo všimne,“ varoval Hellera, že by také ministr financí mohl přijít s návrhem, jak ušetřit, a snížit naopak současný příspěvek rodičům, jimž se narodí více dětí naráz.

Hellerův postoj zaskočil i Peštovou. „Rozumím tomu, proč to děláte, ale dáváte to k úplně špatným zákonům,“ řekla. Její kolega z ANO David Kasal položil Hellerovi řečnickou otázku, kdo je ministrem práce a sociálních věcí. Lidovecký ministr Marian Jurečka ale to, co Heller prosazuje, do žádného z návrhů zákonů týkající se sociální oblasti nenavrhl.

O Hellerově návrhu, který chce přilepit do nesouvisejících zákonů, se bude hlasovat zřejmě na květnové schůzi Sněmovny.

Heller, který se loni neúspěšně ucházel i o post předsedy KDU-ČSL, bude na podzim obhajovat post v Jihočeském kraji. V lidoveckých primárkách ale skončil až třetí za místopředsedou Sněmovny Janem Bartoškem a náměstkem ministra životního prostředí Františkem Talířem. Bude tak na kandidátce SPOLU na zadní, skoro jistě nevolitelné pozici. Návrh zvýšit rodičovský příspěvek pro rodiny dvojčat je tak pro něj příležitostí, aby na sebe upozornil.