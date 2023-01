Letošní oslavy byly klidné, hodnotí záchranáři. Lidé zůstávali doma s virózou

Letošní oslavy silvestra v Praze patřily ke klidnějším. Hasiči do 02:00 zasáhli u 52 požárů, loni u 57. Bylo to spíš mírnější, řekla mluvčí záchranky.

V Ústeckém kraji během silvestrovské noci záchranáři ošetřili 12 lidí, které poranila zábavná pyrotechnika. V předchozím roce petardy zranily téměř 20 lidí. Zdravotníci o letošní silvestrovské noci vyjeli také k několika desítkám lidí, kteří byli pod vlivem alkoholu. Před rokem sanitky vyjížděly zhruba k 60 opilcům.

ZZS HMP @zzshmp I když jsme se zcela jistě nenudili, tak v porovnání s uplynulými roky (před nástupem pandemie koronaviru) se jednalo spíše o mírnější oslavy konce roku. Děkujeme moc všem, kdo si naše rady vzali k srdci ☺️ oblíbit odpovědět

Letošní novoroční výjezdy zdravotníků byly hlavně k lidem s akutními respiračními potížemi, horečkami či kardiovaskulárními obtížemi.

„Dá se tedy říct, že silvestrovskou noc, co se týká úrazů zábavnou pyrotechnikou, lze hodnotit jako klidnou,“ podotkl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Je podle něho možné, že lidé při letošních oslavách zůstávali doma s virózami. „Momentálně řádí epidemie chřipkového onemocnění a jiných respiračních onemocnění, nemocné jsou také děti. Zřejmě je jedním z vlivů i to, že zábavná pyrotechnika je dnes poměrně drahá,“ dodal Voleník.

Také oslavy v Plzeňském kraji byly z pohledu hasičů klidné. Žádné větší škody nezaznamenali. Případů bylo víc než v minulých letech pandemie, ale šlo o jednotky zásahů v okresech. Bylo to tím, že letos byli lidé v ulicích, řekl Michal Parthy, velící důstojník za Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko.

Odhadl, že na Plzeňsku vyjeli po půlnoci k deseti menším požárům způsobeným zábavnou pyrotechnikou. Žádné zranění vinou petard nebo nehod na silnicích neřešili.

Policie na Vysočině přijala o silvestrovské noci od sobotních 18:00 do dnešního rána 64 oznámení. Byly to stížnosti kvůli používání zábavní pyrotechniky, rušení nočního klidu, policie řešila i problémy s agresivními opilými lidmi a také nález granátu. Meziročně bylo zásahů o něco méně, loni to bylo 80 oznámení, řekla v neděli ráno krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

I podle tamních záchranářů patřily oslavy ke klidnějším, podobně jako před dvěma lety. „V přímé souvislosti s oslavami nového roku ošetřili záchranáři deset pacientů, před rokem jich bylo 17. Polovinu tvořily úrazy způsobené pádem,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služba Kraje Vysočina Petr Janáček.

Hasiči Praha @HasiciPraha ❗️Silvestr a Nový rok v Praze.



Do 20. hodiny jsme zasahovali u 8 požárů, které způsobila nedbalost při používání pyrotechniky.



Jednalo se o požáry travních porostů, křovin a odpadu. Třeba v Klánovicích jsme uhasili požár několika tújí, škoda byla odhadnuta na 30.000 korun. oblíbit odpovědět

Podle Radka Hesse, mluvčího Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, zaznamenali zvýšený počet výjezdů. „Čtyřikrát úraz petardou, tři lidé utrpěli zásah do oka, jeden člověk pak utrpěl popáleniny dlaně druhého stupně,“ uvedl.

Osm výjezdů bylo spojených s napadením v opilosti a dalších dvacet úrazů také v souvislosti s opilostí. „Řešit jsme museli také opilost u nezletilých,“ uvedl Hess.

V Pardubickém kraji zasahovali záchranáři zejména u člověka sraženého vlakem u Moravské Třebové na Svitavsku a u opařeného dítěte v regionu České Třebové na Orlickoústecku. Člověk po srážce vlakem zemřel.

„Posádky ZZS v souvislosti se silvestrovskými oslavami nejčastěji vyjížděly k úrazům spojených s požitím alkoholu. Šlo o pády a následná poranění, poranění a popálení od zábavní pyrotechniky, intoxikace drogami a alkoholem, napadení,“ uvedla mluvčí záchranářů. Na Svitavsku záchranáři v neděli zasahovali u muže popáleného pyrotechnikou v obličeji.

V Libereckém kraji se počet výjezdů oproti běžným nocím ztrojnásobil. „Jen od silvestrovské půlnoci do dnešního rána přitom musely posádky zdravotnické záchranné služby zasahovat ve 124 případech, což je srovnatelné se situací před covidem. Nárůst zásahů v této době činil přibližně trojnásobek oproti běžným nocím,“ řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Upřesnil, že při odpalování zábavní pyrotechniky se zranili čtyři muži a další dva chlapci. Klidnější průběh silvestrovských oslav potvrdili i libereční hasiči.