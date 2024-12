Vánoční klasiky, sport i návrat ikony. Tipy k televiznímu sledování na Silvestra

Dopoledne ve znamení filmů pro pamětníky

Hned ráno si na Silvestra televizní stanice přichystaly pro diváky slušnou nadílku filmů pro pamětníky. V 9:30 na Prima Max poběží filmová adaptace knihy Boženy Němcové Babička. Jen o 35 minut později pak na ČT1 bude vysílán slavný film Vlasty Buriana Ducháček to zařídí, a aby toho nebylo málo, o další půlhodinu později začne na programu Nova Cinema film Karla Zemana Cesta do Pravěku.

Na své si ale přijdou tradičně i sportovní fanoušci. V 9:50 začíná na ČT Sport slavné silvestrovské derby pražských S. Letos nabídne souboj Sparty a Slavie dalšího debutanta, kterým se stane stále aktivně hrající Tomáš Necid.

Slavné komedie i vánoční klasiky

Po poledni nabídne zajímavou dvojici filmů jdoucích hned po sobě televizní stanice Prima. Ve 12:35 odvysílá českou komedii Vrať se do hrobu!, po které bude následovat repríza vánoční klasiky Sám doma. Té bude přímo konkurovat britská komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb na ČT2.

V dalším bloku vysílání se dostane souboj o přízeň diváka na vrchol. Prima na film Sám doma navazuje přímo druhým dílem v 16:25. Jen o deset minut dřív začíná na druhém programu České televize americká komedie s Dustinem Hoffmanem Tootsie, ještě o deset minut dřív na televizi Nova poběží klasická česká komedie Marečku, podejte mi pero! a na Nova Cinema bude k dispozici vánoční film z roku 2003 Láska nebeská.

Návrat Tele Tele a hokejový souboj

Večer pak na diváky už čeká typicky silvestrovský obsah. Na televizi Nova bude k vidění silvestrovské vydání pořadu Na lovu, Prima nabídne Inkognito Silvestr, ČT1 nabídne speciál Výborné SHOW.

Za zmínku stojí i Silvestrovské televizní noviny na Nově, které lákají na návrat ikonického zábavního pořadu Tele Tele. Znovu se tak na obrazovkách objeví skupina ve složení Richard Genzer, Michal Suchánek, Veronika Žilková a Josef Carda.

Ještě do půlnoci si na své přijdou i sportovní fanoušci. Od 23 hodin na ČT Sport bude k vidění v přímém přenosu souboj v rámci hokejového mistrovství světa hráčů do 20 let z kanadské Ottawy. K zápasu nastoupí Češi proti Švédům. Přelom roku jako už tradičně zakončí slavnostní přípitek. Svou verzi nabídne jak Česká televize, tak Nova.