Silvestr na blátě. Přelom roku přinese tání i na horách, říká meteorolog

Na jaké změny počasí se máme připravit v nejbližších dnech?

Mrazivé počasí v tuto chvílí končí a v příštích dnech se bude oteplovat. V úterý se při mrznoucím dešti bude místy vytvářet ledovka na silnicích a chodnících, na Moravě to bude klouzat hlavně ve středu.

Mají být lidé kvůli námrazám v příštích dnech obezřetní?

Ano, bude potřeba dávat pozor, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na tuto ledovku vydal i výstrahu.

Koncem pracovního týdne jsou předpovídány teploty až 15 stupňů Celsia, čekáte tání sněhu a oblevu?

Sněhu aktuálně není mnoho, většinou je to do 5 centimetrů, v nižších polohách bude rychle odtávat. V pátek na Silvestra bude teplé i ráno, očekáváme 7 až 11 stupňů, přes den pak mezi 10 a 14. Chladněji bude na severovýchodě a východě území, ráno okolo 3 stupňů, přes den kolem 9 stupňů.

Na Silvestra již neočekáváme nebezpečné jevy, silnice a chodníky klouzat nebudou. Pokud ale někdo bude chtít jít do přírody, tak na lesních cestách se může objevit výrazné bláto. František Šopko meteorolog

Jaká bude situace na horách, neočekává se například stoupání hladin řek v důsledku tání?

Na horách sníh odtávat bude, avšak nemáme žádné zvlášť velké zásoby sněhu, tudíž by to nemělo vyvolat větší problémy na tocích. Jak množství, tak kvalita sněhu na horách půjde dolů.

Takže na Silvestra bude větší problém jít běžkovat nebo lyžovat?

Ano, v závěru roku a zejména první víkend na Nový rok se bude kvalita sněhu zhoršovat, bude mokrý a těžký. Mimo to nebude možné zasněžovat, jelikož teploty vzduchu budou i na horách většinou nad bodem mrazu.

Cyklista na bahnité stezce v Jihlavě.

Rekordně extrémní změny nastaly na Silvestra v roce 1978, kdy se za den ochladilo na některých místech až o 34 stupňů. Nyní očekáváte oteplení během několika dní až o 20 stupňů. Jsou běžné teplotní výkyvy v období přelomu roku?

Letos je situace poměrně běžná. Na druhou stranu kolísání výrazné je, to ale není úplně vzácné. Zaznamenali jsme rychlé oteplení na Štědrý den, kdy se teploty pohybovaly odpoledne mezi 5 a 10 stupni, vzápětí silné mrazy v sobotu a hlavně v neděli na Štěpána a teď se nám zase rychle oteplí. K podobným změnám ve střední Evropě v toto období občas dochází.

Co je příčinou náhlých změn?

V blízkosti naší republiky je zvlněné frontální rozhraní s teplým vzduchem na jihu a jihozápadě a studeným vzduchem na severu a severovýchodě od tohoto rozhraní. Jak se rozhraní dostalo jihozápadně od našeho území, tak k nám přišel mrazivý vzduch. Naopak, když je frontální rozhraní v důsledku proudění odtlačeno k severovýchodu, tak dojde k výraznému oteplení. Meteorologicky to není výjimečná situace, která by se stávala vzácně.

Pociťujeme v České republice vyšší teploty na Silvestra v dlouhodobějším měřítku?

V posledních deseti letech byly často teplé Vánoce, období Silvestra a Nového roku se pohybovalo kolem dlouhodobého průměru. Letos se situace tak trochu obrátila. Vánoce byly kromě Štědrého dne mrazivé, Silvestr a Nový rok bude naopak velmi teplý.