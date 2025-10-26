Silný vítr, na horách sníh. Meteorologové varují před možnými komplikacemi v dopravě

  12:12
Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až 20 centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

O riziku silného větru informoval ČHMÚ už v sobotu a v neděli výstrahu rozšířil na další regiony. Týká se tak do dnešních 19:00 skoro celého území Čech s výjimkou východních částí Královéhradeckého a Pardubického kraje a jihovýchodu Jihočeského kraje.

„Během dnešního dopoledne zesiluje na našem území jihozápadní až západní vítr, který později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy dosáhne nárazů větru až 70 kilometrů za hodinu. Během večera bude vítr částečně slábnout,“ sdělili pracovníci ústavu.

Nově také meteorologové varovali před sněžením v pondělí v nejvyšších polohách Jihočeského a Plzeňského kraje.

„V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 metrů (nad mořem) trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout pět až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu,“ oznámil ČHMÚ.

Investují do zasněžování a zdražují skipasy. Skiareály se připravují na sezonu

Jak vítr, tak sníh mohou způsobit pády stromů a větví. Lidé by si tak měli ve zmíněných oblastech dávat pozor při jízdách autem i procházkách a neměli by se podle ČHMÚ raději vydávat na horské túry. Kvůli větru meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře a odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice" na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

26. října 2025  12:12

Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká...

26. října 2025  10:47,  aktualizováno  12:09

Fotka se Seagalem a řeči o „jiném názoru". Ficův poslanec v Moskvě velebil televizi RT

Slovenský poslanec a šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Richard Glück se minulý týden objevil v ruské státní televizi RT. Přímo na galavečeru v Moskvě s ní oslavil dvacáté výročí...

26. října 2025

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 11:53

V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová

Vyjednavači vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se podle Aleny Schillerové shodli na většině programových bodů. Dokument ještě musí projít rukama předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který se po...

26. října 2025  11:33,  aktualizováno  11:49

Zemanovi odstranili stehy po operaci. U předávání vyznamenání na Hradě nebude

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Lékaři mu v sobotu odstranili stehy...

26. října 2025  11:39

Francouzská policie zatkla dva podezřelé z loupeže v Louvru, klenoty stále chybí

Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro však...

26. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:25

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Nezúčastníme se žádného financování vojenských potřeb Ukrajiny, prohlásil Fico

Slovensko se nebude podílet na případném programu Evropské unie zaměřeném na financování vojenských potřeb Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské vojenské invazi. Novinářům to v neděli řekl...

26. října 2025  10:41

Objeli Evropu dodávkou a zřídili řemeslnou dílnu. Stále se učíme, říká mladý pár

Rok cestovali Barbora Masaříková a Forest Trenz v dodávce po světě. Putování zakončili před pěti lety v Náměšti nad Oslavou, odkud Barbora pochází. V době pandemie covidu vdechl mladý pár život...

26. října 2025  10:10

Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Premium

Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou...

26. října 2025

Harrisová by znovu mohla kandidovat na prezidentku USA. Věří, že jednou zvítězí žena

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová naznačila, že by mohla opět kandidovat na post prezidentky Spojených států. Harrisová v rozhovoru se stanicí BBC řekla, že by se jednou možná mohla...

26. října 2025

