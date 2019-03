V pondělí a v úterý zasáhne téměř celé Česko silný vítr, hlásí meteorologové

Přes Česko přejde během pondělí od západu k východu studená fronta. Právě ta bude souviset se silným větrem o rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině. Na západě Čech může mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. V úterý odpoledne bude vítr slábnout. Vyplývá to z nedělního varování Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle doporučení meteorologů by si lidé měli zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, jako je například zahradní nábytek či zabezpečit skleníky. V horských oblastech je třeba omezit túry, a to zejména do hřebenových partií.

Kvůli silnému větru by měli být opatrní také motoristé. Hrozí jím nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, s čímž souvisí možné komplikace v dopravě.



Výstraha platí od pondělních 10:00 do úterních 14:00 pro kraje Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Středočeský a pro Prahu. Pro Královéhradecký a Pardubický kraj spolu s Vysočinou, Olomouckým a Moravskoslezským krajem platí výstraha od pondělí 14:00 do úterý 14:00.

Podívejte se, jaké počasí aktuálně panuje nad Prahou:

