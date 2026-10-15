Ministerstvo dopravy připravilo masivní novelu silničního zákona, která po vypořádání připomínek zamíří na stůl vládě a následně do poslaneckých lavic. Pokud projde, dotkne se peněženek i každodenního života statisíců řidičů. iDNES.cz přináší soupis nejzásadnějších změn.
„Chceme řidičům zjednodušit život, ale zároveň prosazujeme účinnější přeshraniční vymáhání pokut. Kdo poruší pravidla, musí nést odpovědnost bez ohledu na to, ve které zemi má registrované auto,“ shrnuje filozofii změn ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).