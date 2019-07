Smrt na pláži. Náhlá a silná bouře v Řecku zabila dva české turisty

Cestoval s nimi i další muž, který leží zraněný v nemocnici. Na ostrově je zmatek, na sto lidí je po prudké rychlé bouři zraněných, několik pohřešovaných a škody jdou do milionů korun.



Češi kempovali u silnice, která se od malé vesnice Sozopoli kroutí přímo po pobřeží a sjeli k moři. Zastavili pět set metrů od vsi a zhruba stejně daleko od prvních apartmánových řadových domků.

Mimo kemp, na divoko pod silnicí na udusaném plácku, na dohled od moře a doslova na dosah od písečné, nepříliš frekventované pláže. Do oken dali solární plachty, aby se jejich auto nepřehřívalo, zatáhli okna a vedle nich zastavily dvě české motorky – těžké terénní BMW s plechovými kufry, které měly také espézetky Vysočiny. Zda patřily k nim, je v tuto chvíli nejasné, ale velmi pravděpodobné.

„Je to jedno z míst, které je známé, že se zde dá kempovat bez jakýchkoliv pokut. Je to na vlastní riziko jako všechna taková místa, kde nikdo nezakazuje kempovat, ale ani to nejsou plochy, které jsou k tomu určené. Je to prostě jen plac,“ vysvětluje Martin T., jeden z členů fóra karavanistů caravan24.cz.

„Pohnout s touhle vahou, to už je něco!“

Když přišla vichřice s krupobitím, kdy vítr dosahoval rychlosti až 130 kilometrů v hodině, starší manželé byli uvnitř vozu. Auto stálo bohužel bokem proti větru, který se tak opíral do největší plochy auta. Z obytného vozu pak nezbyl nepoškozený ani metr.

„To překvapilo každého, nicméně ta auta mají váhu blížící se 3,5 tuny, a když už něco pohne s takovou váhou, tak to už musí být velmi silný vítr. Obávám se, že na takové situace se nedá připravit a těžko se jim bránit,“ říká majitel půjčovny obytných vozů topdovca.cz Zdeněk Kompert. Podle expertů by dvojici zachránilo maximálně to, kdyby v době vichřice byli v kabině auta, nikoliv v obytné části, která je v podstatě dřevěný skelet, polystyren a laminát.

Mezi karavanisty platí dvě poučky: nestát s auty pod stromy a stát předkem vozu proti větru. „Toto ale spíše vypadalo na tornádo nebo situaci, kdy se vítr točil, a těžko se tomu bránit,“ odhaduje Richard Hřebec ze společnosti Caravia.

Podle řeckých médií zemřel jedenasedmdesátiletý Čech na místě a jeho o dva roky mladší žena při převozu do nemocnice. Některá média uvádějí – avšak bez bližších zdrojů – že dalším zraněným je syn mrtvých manželů a jejich osmnáctiletý vnuk. Ti měli jet na motocyklech, ale tuto informaci řecké úřady dosud nepotvrdily.

Na poloostrově, kde právě pobývá kolem dvanácti tisíc Čechů, je vyhlášen mimořádný stav. Zemřeli tam i další turisté – devětatřicetiletý Rus a jeho dvouletý syn, na které spadl u hotelu strom, a rumunská turistka s osmiletým synem, které zabila padající střecha restaurace.

Podle Asociace cestovních kanceláří je nyní na řeckém poloostrově Chalkidiki zhruba devět až dvanáct tisíc českých turistů. Přesný přehled neexistuje, protože část turistů si dovolenou zařídí a objedná mimo cestovní kanceláře buď přímo s provozovateli penzionů, apartmánů a hotelů, nebo shání ubytování až na místě. Přes cestovní kanceláře je zde na dovolené zhruba 7,5 tisíce lidí.

„Zatímco Češi, kteří jsou tam s cestovními kancelářemi, mají k ruce delegáta, který samozřejmě prioritně řeší situaci těch, kteří jsou v nouzi, tak lidé, kteří vyrazí na vlastní pěst jsou v tuto chvíli v méně komfortní situaci a doporučoval bych jim komunikovat s místními policejními služebnami nebo se případně ozvat konzulátu, pokud jsou v nouzi,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Zachovejte klid

České ministerstvo zahraničních věcí mělo podle mluvčí Zuzany Štíchové potvrzeno, že při bouři zemřeli v Řecku dva Češi a jeden je hospitalizovaný v nemocnici.

Podle ministerstva jde právě o člověka, který přicestoval do země se zemřelým párem. Cestovní kanceláře ve čtvrtek nehlásily, že by další čeští turisté byli pohřešovaní či v ohrožení života. Mnoho turistů je však v hotelech, kde nefunguje elektřina nebo jsou poničeny větrem. Právě těm na místě pomáhá české velvyslanectví v Aténách, které lidem přivezlo potraviny, oblečení a pomáhá i s překlady a tlumočením.

Na české ministerstvo případně i samotné cestovní kanceláře či asociaci kanceláří se mezitím obrátily desítky lidí, kteří se zejména ptají na to, jak se mají nyní zachovat a na co mají právo.

„Zároveň lidé, kteří jsou v České republice a v postižené zemi mají své příbuzné, to často nesou daleko hůře. Proto opakujeme, že je třeba nevyvolávat paniku a snažit se spojit se svými příbuznými. Situace na jednom místě může být velmi špatná, ale o kilometr dál už diametrálně odlišná,“ dodává Papež.

VIDEO: Řecké Chalkidiki zasáhla silná bouře. Zemřeli při ní dva Češi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konec dovolené

Severovýchod Řecka, kde Chalkidiki leží, zasáhly bouře po několika tropických dnech s teplotami blížícími se čtyřiceti stupňům Celsia. Ve středu večer začaly oblast bičovat prudké lijáky a krupobití. Nejničivější vichřice s deštěm a kroupami trvala deset minut a dokázala totálně ochromit život v oblasti. Ve čtvrtek ráno bylo asi 80 procent Chalkidiki bez elektřiny, úřady však slibují, že během pátku bude obnovena většina dodávek elektřiny.



Bouře poničila dvě páteřní sítě, kterými na Chalkidiki elektřina proudí. Meteorologové tvrdí, že oblastí se přehnaly dvě velké vichřice. „Věděli jsme dopředu, že přijde silná bouře, a vydali jsme varování, nedokázali jsme ale říct, kde přesně udeří,“ řekl řeckému rozhlasu Efthymios Lekkas z Ústavu pro předcházení škodám přírodních katastrof.

S likvidací škod nyní pomůže i řecká armáda. V nejponičenější části poloostrova však dovolené pro turisty v podstatě skončily. Nefunguje doslova nic, všude jsou značné škody, zničené budovy, vybavení. Většina obchodů, restaurací i turistických atrakcí je mimo provoz.