Šílená rozhodnutí Lipavského ohrožují česká centra v zahraničí, tvrdí Macinka

„Jim hrozí, že skončí v takovém minusu, že jim hrozí, že budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Macinka, když hovořil o dopadech financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Ósace.
Ministerstvo podle něj nechce Česká centra rušit a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat, bude to znamenat vysoké nároky na rozpočet.
Česká centra jsou s projektem organizačně propojena. Ministerstvo podle Macinky eviduje v souvislosti s Českými centry soudní spory a předžalobní výzvy v řádu desítek milionů korun.
Ministr Macinka uvedl, že původní rozpočet české účasti na výstavě ve výši 290 milionů korun, schválený předchozí vládou, nestačil a bylo nutné jej navýšit o dalších 120 milionů korun. Za vzniklou situaci kritizoval Lipavského a bývalého generálního komisaře české účasti na výstavě Ondřeje Sošku.
Podle Macinky od ledna 2023 došlo ke sloučení kanceláře generálního komisaře s Českými centry, která nyní nesou finanční dopady projektu. Ztráty mohou podle něj významně zasáhnout hospodaření této příspěvkové organizace.
Macinka řekl, že ministerstvo zadalo procesní a forenzní audit. Podle jeho slov odhalily závažné nedostatky v řízení ze strany generálního komisaře Sošky. „Podali jsme v uplynulých dnech dvě trestní oznámení, zatím na neznámého pachatele, věřím, že bude nalezen. Myslím, že řada dalších trestních oznámení bude následovat,“ řekl Macinka.
„Možná i sám bude muset odpovídat a už to nebudou interpelace ve Sněmovně,“ řekl Macinka v narážce na Lipavského.