Nevidím, neslyším. Nenahlášené týrání skončilo úmrtím dvou batolat

Počet týraných dětí Tělesné týrání Chlapci do 1 roku - 16 od 1 roku do 3 let - 37 od 3 let do 6 let - 60 od 6 let do 15 let - 203 od 15 let do 18 let - 23 Dívky do 1 roku - 10 od 1 roku do 3 let - 18 od 3 let do 6 let - 49 od 6 let do 15 let - 172 od 15 let do 18 let - 47 Psychické týrání Chlapci do 1 roku - 12 od 1 roku do 3 let - 46 od 3 let do 6 let - 80 od 6 let do 15 let - 270 od 15 let do 18 let - 41 Dívky do 1 roku - 18 od 1 roku do 3 let - 50 od 3 let do 6 let - 80 od 6 let do 15 let - 249 od 15 let do 18 let - 63 Zdroj: MPSV Pozn.: za rok 2017