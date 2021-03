Kalousek navrhuje přesunout sídlo prezidenta z Hradu. Úřad má být zcivilněn

Kalousek, který odešel ze Sněmovny a pustil tam jako svého náhradníka místopředsedu TOP 09 Jana Jakoba, protože nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny, zdůraznil, že toto téma není vykopávací téma jeho prezidentské kampaně.

Prezidentská volba? Teď to není téma, říká Kalousek

„Prezidentská volba dnes není téma,“ odvětil na otázku iDNES.cz Kalousek. Na otázku, zda jej osobně prezidentská volba v roce 2023 láká, odvětil: „Teď to není téma.“



„Pražský hrad je sídlo českých králů. Tím, že je to i sídlo českého prezidenta, velmi to svádí k pojetí moudrého mocnáře. Jsem přesvědčen, že takto se ten úřad vykonávat nemá, že to má být velmi civilně pojato,“ prohlásil bývalý ministr financí, které vedl dvě politické strany, nejprve KDU-ČSL a pak i TOP 09, kterou po odchodu od lidovců založil.



„Neříkám to poprvé. Prezident moderní republiky by neměl sídlit na Pražském hradě,“ uvedl. Konkrétní představu o novém sídle nemá. „Mám představu budovy, která by byla dostatečně důstojná a funkční, ale nebyl by to Pražský hrad. Aby to odpovídalo pojetí prezidenta moderní republiky,“ řekl Kalousek.

Není podle něj jediný důvod, aby příspěvková organizace Správa Pražského hradu byla příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, což by se po přestěhování sídla prezidenta mohlo změnit. „Mohla by to být příspěvková organizace Ministerstva kultury a prezident republiky by si pro zvlášť reprezentativní účely mohl od Správy Pražského hradu reprezentační prostory půjčovat,“ řekl iDNES.cz Kalousek.

Jako další efekt svého návrhu vidí, že by se odblokovala unikátní čtvrť a otevřela se veřejnosti. Nyní je Hrad pro veřejnost uzavřen. Kalousek tvrdí, že svůj nápad nekonzultoval s politiky z TOP 09, ani z jiné strany.

Kalousek si už sehnal novou práci

Bývalý ministr financí si už sehnal nový job. „Občan Kalousek už podepsal příslušné smlouvy, tak už má své civilní povolání,“ řekl iDNES.cz.

Nevidí ale důvod vystavovat svého chlebodárce mediálnímu tlaku. „Ano, mám smlouvy v privátním sektoru, pracuji jako poradce na agendě, která má blízko k vědě a výzkumu,“ prozradil pouze expředseda TOP 09. „Proč by jako soukromá osoba měli být medializováni, protože spolupracují se soukromou osobou Miroslavem Kalouskem?“ dodal.